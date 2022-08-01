Как открыть банковский счет в Великой Британии онлайн
1 августа 2022 , 09:33Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Великая Британия стала одним из основных направлений среди украинских беженцев. Украинцы выбирают эту страну для поиска убежища из-за специфической иммиграционной программы от правительства, направленной на помощь нашим гражданам на фоне российско-украинской войны.
А по приезду в страну вопрос открытия банковского счета в Великой Британии постает одним из первых для наших беженцев. В первую очередь банковский счет необходим для получения социальной помощи и заработной платы в случае трудоустройства.
Стоит знать Медицинские услуги в Польше: как купить лекарства по рецепту и другие полезные советыВажно! Чтобы открыть банковский счет в Великой Британии, нужно сначала оформить биометрическое вид на жительство – Biometric Residence Permit (BRP). BRP – это идентификационная карта, удостоверяющая ваше право пребывания на территории Соединенного Королевства до 3 лет, а также дает право получать социальную помощь, официально трудоустраиваться, учиться и т.д.
В каких банках можно открыть счет онлайн
- NatWEst
- Halifax
- Barclays
- В другие банки придется наведаться лично.
Что нужно, чтобы открыть счет в британском банке
- Из документов вам понадобится паспорт.
- В банке нужно будет заполнить анкету на получение счета.
- Некоторые банки требуют подтвердить ваш адрес в Великой Британии. Обычно для этого достаточно предъявить счета за оплату коммунальных услуг.
- В некоторые отделения банков придется наведаться со своим спонсором.
- Платежная карта в основном приходит по почте в течение недели.
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