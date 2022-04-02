Открыл приют для беженцев и собирает гуманитарную помощь: как эмигрант волонтерит из Польши

Артур Баглюк с женой Мариной переехали в Краков шесть лет назад. Когда Россия начала войну, мужчина начал активную волонтерскую деятельность.

Предприниматель и соучредитель христианской организации "Славянская миссия в Европе" открыл хостел для беженцев из Украины в Кракове. Кроме того, Артур организовывает отправку гуманитарной помощи из Польши в "горячие точки" Украины.

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Создание хостела за один день

Артур Баглюк является совладельцем сети барбершопов FRISOR. В Польше мужчина открыл один салон, в Украине – более 40, еще два работают в Австрии по франшизе. За время войны в Украине рашисты разбомбили уже два его салона.

Несмотря на потери в бизнесе, Артур говорит, что сейчас не зацикливается на предпринимательской деятельности, потому что хочет больше времени уделить волонтерству.

Мы в последний месяц бизнесом не занимаемся. Мы с женой погрузились в эту работу (в волонтерство). Сейчас нет времени. У нас люди обучены, сами там управляют и могут присматриваться ко всему. Я лично даже сейчас не знаю, какие у нас там статистики: заработали деньги мы в феврале или нет,

– рассказывает мужчина.

Профессиональные навыки и коммуникабельность помогли Артуру быстро организовать пункт выдачи гуманитарной помощи беженцам и хостелам, расположенным на улице Берка Йоселевича, 21/2. В хостеле беженцы могут бесплатно жить от 3 до 7 дней. Чтобы получить ночлег, нужно позвонить по телефону +48 888 046 847. Помещение может приютить 90 человек, но при необходимости можно поселить и больше.

Кроме того, беженцы получают трехразовое питание. Блюда для искателей убежища и волонтеров доставляются из ресторанов, владельцами которых являются друзья Артура.

В организации беженцам помогают найти жилье на более долгий срок. Для некоторых людей ищут аренду, другим помогают с переездом в другие европейские страны. Перед путешествием волонтеры проверяют, куда человек планирует ехать и кто его будет принимать.

Украинец рассказывает, что все началось с телефонного звонка.

"Мне позвонили и сказали, что едет 60 детей-сирот. Спросили: "Можете ли их принять? ". Я ответил, что да. А здесь не было ничего, кроме стульев. Я позвонил друзьям и сказал, что нам нужны срочно надувные матрасы и постель. Все это было у нас в течение 3 часов. У меня много друзей-предпринимателей, которые или торгуют на Allegro, или имеют доступ к разным складам, они мне помогли все быстро организовать. В тот момент я понял, что наплыв будет очень велик. Если будут двухъярусные кровати, то мы сможем принять в два раза больше людей. Через день у нас стояли двухъярусные кровати и мы уже могли принять около ста человек", – делится Артур.

После этого мужчина попросил у владельца этого помещения в аренду еще один этаж. Там организовали хостел для комфортного пребывания взрослых и детей.

Если бы не было волонтерских организаций в Европе, это был бы хаос. Я не знаю, где были бы женщины и дети и что бы они делали. Бывает, что поляки и Европа готовы помочь, но не знают, как это делать. Мы работаем с людьми, у нас есть опыт работы,

– дополняет предприниматель.

Украинец в Польше организовал хостел для беженцев / Фото UAinKRAKOW

Гуманитарная помощь

По инициативе Артура также создано несколько составов по сбору гуманитарной помощи для Украины. Один из них расположен за Краковом. Сюда приезжают фуры с большим грузом. Гуманитарную помощь привозят из всей Европы. Бывало, что прямо из Англии приезжал автобус, набитый вещами.

"По состоянию на сейчас через нас прошло как минимум 7 тысяч разных заявок. Это 7 тысяч человек – 7 тысяч историй. Как итог, мы уже отправили 250 тонн гуманитарной помощи в Украину. Отправляли в самые горячие точки: Харьков, Николаев, Киев, Чернигов. Мы обрабатываем все запросы, но в первую очередь доставляем помощь в те места, где в этом больше всего нуждаются", — рассказывает Артур.

Гуманитарную помощь не только доставляют в Украину, но и раздают на месте беженцам. Необходимые вещи и продукты прибывшие в Краков украинцы могут получить с 8 утра до 20 вечера. Ежедневно этой возможностью пользуется 300 – 400 человек.

Эмигрант из Украины организовал сбор и отправку гуманитарной помощи для украинцев / Фото UAinKRAKOW

О команде

"Мы активизировались на следующий день после начала полномасштабного вторжения в Украину. Я собрал желающих помочь. Разделил людей на разные отделы: поселение, логистику, юридическую часть, сбор пищи и прочее. Все начиналось с семи человек. За первые 10 дней количество волонтеров увеличилось до 60. В трудные времена я очень быстро мобилизуюсь, для меня это преступление – владеть ресурсами и не использовать их. Именно поэтому нам удалось так быстро настроить процессы сейчас", – рассказывает Артур.

В настоящее время в пункте работает около 40 волонтеров. Присоединиться к команде может любой желающий.

Волонтерами в Кракове могут стать все желающие / Фото UAinKRAKOW