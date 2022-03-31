Отели в разных странах Европы предлагают украинцам работу и бесплатное проживание

Более 300 турагентов приобщились к хорошей инициативе Tourism Helps Ukraine. Все они стали волонтерами, которые предлагают украинцам бесплатное проживание и даже работу.

Так, суть инициативы Tourism Helps Ukraine – помочь беженцам из Украины жильем за границей, устроить на работу или просто помочь финансово. Откликнувшиеся гостиницы уже предоставили украинцам более 5 тысяч ночей и более 40 вакансий.

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Какие страны предоставили бесплатное жилье в рамках Tourism Helps Ukraine

С Украиной постоянно сотрудничают более 40 тысяч иностранных отелей. И часть готовы помочь уже сейчас. К примеру, болгарские отели могут принять около 50 семей. Кроме того, в Албании и Австрии украинцы также могут поселиться в номерах бесплатно.

Все доступные вариант с жильем можно просмотреть на сайте.

В каких странах есть вакансии для беженцев из Украины

Кроме жилья, в украинцев есть возможность устроиться на работу за границей. Среди предлагаемых вакансий – работник рецепции, официант в отель, повар, аниматор и многие другие. Каждый что-нибудь может найти для себя.

Работать можно в таких странах:

Германия

Испания

Греция

Турция

Швейцария

Польша

Швеция

Андорра

Франция

Грузия.

Полный список вакансий доступен по ссылке!

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