Лев в гостиной: сафари-отелю в Британии есть чем удивить гостей

Сафари-парк Вест-Мидленд представил оригинальные домики прямо посреди вольера со львами. Здесь можно наблюдать за животными прямо из своей комнаты.

Если вы рискнете остановиться в таких необычных апартаментах, незабываемые ощущения гарантированы. Сафари-парк предлагает провести оригинальный отпуск в компании четырех "молодых холостяков" – львов Хавока, Ходжа, Хараби и Геркулеса.

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В компании "короля джунглей"

Любители дикой природы здесь могут в течение дня наблюдать за жизнью львов, их кормлением, играми и отдыхом. Четверо братьев-львов могут выяснять, кто из них главный. Поэтому драки в стае тоже случаются, и жители сафари-домика могут стать этому свидетелями. Гости могут наблюдать за настроением животных в течение всего дня.

Но находиться на территории вольера с хищниками абсолютно безопасно. Сам домик надежно защищен, животные не могут навредить посетителям.

Жизнь среди дикой природы / Фото safari-lodges.co.uk

Дом рассчитан на шесть гостей. Здесь есть две большие спальни и гостевая комната. Но удовольствие не из дешевых: цена за ночь для двух гостей – 790 фунтов (свыше 920 евро).

Дополнительно к такому оригинальному проживанию, вы получите двухдневный билет в сафари-парк. Здесь, в Вест-Мидленде, можно посетить более 20 аттракционов и осуществить сафари на автомобиле. Во время поездки вы увидите гепардов, слонов, жирафов и носорогов.

Детали на официальном сайте.