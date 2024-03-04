Если во время отпуска будет дождливо: отель в одной из популярных стран будет платить за плохую погоду

Часто путешественники боятся, что плохая погода может испортить желанный отпуск. Однако один из отелей Сингапура нашел решение.

Отель InterContinental Singapore's нашел решение. Отныне путешественники, которым дождь испортил отпуск, смогут получить компенсацию.

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Сингапур – настоящая "столица дождей" (только Лондону об этом не говорите). Обычно там дождь идет более 170 дней в году. В частности, из-за этого многие путешественники избегали путешествий туда. Но теперь туристы будут получать компенсацию от InterContinental Singapore's.

Как получить компенсацию

Андреас Кремер – менеджер отеля – рассказал, что идея появилась во время шутливого разговора с друзьями. Они обсуждали будущее для роскошных путешествий. И кто-то в компании пошутил, что следующим этапом станет гарантия хорошей погоды. Кремеру пришлась по душе эта идея. Так в InterContinental Singapore's появился пакет Rain Resist Bliss.

Чтобы турист получил компенсацию, продолжительность дождя должна составлять 120 минут в течение 4 часов светового дня. Кроме того, отмечают, что пока будут платить за дождь только людям, которые поселились в люксовых номерах.

Компенсация составит стоимость одной ночи в отеле. Деньги поступят в виде специального ваучера. Им нужно воспользоваться в InterContinental Singapore's в течение недели.