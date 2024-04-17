Райский уголок для миллиардеров, но есть нюанс: как бюджетно отдохнуть в Монако

Княжество Монако - воплощение красивой жизни. Кажется, что этот райский уголок – только для миллиардеров или, в крайнем случае, для миллионеров. В то же время, как оказалось, там можно довольно бюджетно провести время.

Бен Вест – эксперт по путешествиям – рассказал, что есть лайфхаки, которые помогут существенно сэкономить. Самое главное – гулять Монако и наслаждаться красотой княжества – можно абсолютно бесплатно. А маленькая площадь 2,02 квадратных километра позволяет еще и не пользоваться общественным транспортом.

Обратите внимание Замок, сказочные пляжи и только 30 местных жителей: самое загадочное место Европы ждет туристов

Как сэкономить в Монако

Тревел-эксперт не рекомендует арендовать жилье в Монако. Гораздо дешевле будет поселиться в соседней Ницце и добираться до княжества автобусом. Дорога займет не более 30 минут. А фантастические пейзажи за окном помогут еще лучше почувствовать атмосферу сказочных локаций.



В Монако рады всем туристам / Unsplash

Кроме того, по словам Веста, на территории Монако можно спокойно найти бюджетные заведения. Еда и напитки там очень вкусные. Главное – ознакомиться с меню, прежде чем сделать заказ. Это займет всего несколько минут, однако сэкономит деньги и нервы.

Например, съесть пиццу в недорогих заведениях можно за 7,5 евро. А ресторан при отеле Le Meridien Beach Plaza предлагает комплексные обеды всего за 26 евро. Бюджетные напитки предлагает заведение Brasserie de Monaco. Также там можно попасть на "счастливые часы".

Среди бесплатных развлечений Монако предлагает: