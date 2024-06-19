Сказочные города по демократичным ценам: где бюджетнее всего отдохнуть этим летом

Цены на отдых растут фактически каждый сезон. Однако даже летом 2024 (когда туризм впервые вышел на допандемийный уровень) можно найти довольно приятные для кошелька варианты.

Отпуск в Европе – всегда отличная идея. Однако туристов просят учесть, что в этом году популярные города страдают от аномальной жары. Лето 2024 имеет все шансы стать самым теплым в истории человечества. Планируя путешествие, стоит не забывать о собственной безопасности.

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Куда ехать, чтобы бюджетно отдохнуть

Одной из самых популярных среди туристов стран является Испания. Если хотите отдохнуть по демократичным ценам, все дороги ведут к Мадрид. Несмотря на то, что город имеет статус столицы, жизнь там – дешевле, чем в той же туристической Барселоне. Тревел-эксперты отмечают: неделя бюджетного отпуска в Мадриде будет стоить около тысячи евро (более 43 тысяч гривен). Кроме того, город точно не разочарует. Там прекрасная архитектура, яркая художественная жизнь, замечательные кафе и рестораны.



Туристы часто недооценивают Мадрид, но он всегда приятно удивляет / Unsplash

Также в бюджетном топе – итальянская столица моды: Милан. Существует стереотип, что этот город – один из самых дорогих в Италии. Однако он уступает по ценам Риму и Венеции. Если тщательно спланировать путешествие, неделю в Милане будет стоить около 1020 евро (более 44 тысяч гривен).

Планировать бюджетное путешествие можно и в загадочный и древний город Порту. Его называют сердцем Португалии. Местная архитектура очаровывает с первого взгляда и как будто телепортирует в прошлое: времена великих географических открытий. Кроме того, Порту называют раем гурманов. Местные десерты – настоящее искусство. Порту – не только фантастическое, но и довольно бюджетное. Цена недельного отпуска там стартует от 1105 евро (около 48 тысяч гривен).



Солнечный Порту – идеальное место для отпуска / Unsplash

К счастью для туристов, самый посещаемый город мира – Стамбул – также оказался в рейтинге. Чтобы провести там неделю, стоит иметь с собой около 1240 евро (более 53 тысяч гривен). Стоит заметить, что немало must visit локаций в Стамбуле – бесплатные.



Ежегодно в Стамбул приезжают миллионы туристов / Unsplash

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