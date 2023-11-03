Угомонить гуляк в центре: Милан ограничивает ночную жизнь и закрывает уличные заведения

В Милане запретили поздно ночью есть и пить в центре города. Ночные вечеринки и шумные туристы не дают покоя местным: из-за постоянного шума и круглосуточного балагана они жалуются местным властям.

Милан пытается справиться с ночными гулянками, запрещая еду и напитки на вынос. Бурная ночная жизнь в районе Порта Венеция очень донимает его жителей. И не последнюю роль в этом играют круглосуточные заведения, продающие уличную еду и алкоголь.

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Заведениям в центре Милана запретят продавать еду и напитки с собой

Запрет будет временным, на пробный период его введут до 19 ноября. Ограничение означает, что гуляющие ночью не смогут брать еду и напитки в магазинах, киосках, барах и даже в торговых автоматах.

Запрет будет действовать в оживленном районе Порта Венеция с 00:00 до 6:00 утра в будни и с 1:30 до 6:00 утра в пятницу и субботу. А уличным торговцам вообще запретят работать с 18:00 до 06:00.

Такие правила решили опробовать после того, как местные жители центральных районов Милана подали в суд на мэрию за шум. Ведь его невозможно контролировать, когда здесь бурлит ночная жизнь. Люди устали от пьяных вечеринок, шума и уровня преступности, поэтому призвали власти принять меры.

Мэр Милана Джузеппе Сала такую идею поддержал. Он считает, что люди имеют право на отдых.

Я считаю, что города также должны отдыхать, как мы, люди, и иметь расписание, которое удобно для всех,

– заявил он итальянскому агентству Ansa.

Милан уже не в первый раз прибегает к ограничениям ночной жизни. В мае 2020 года продажа алкоголя на вынос была запрещена с 19:00 до 07:00, ведь итальянцы и туристы нарушали правила безопасности COVID-19.

Не только ночные вечеринки, но и автомобили попадают под запрет в центре Милана

Милан является одним из самых загрязненных европейских городов. Уровень качества воздуха здесь в 4 раза хуже нормы. Чтобы улучшить ситуацию, центр города планируют перекрыть для автомобилей. Нововведения запланированы на начало 2024 года.

Мэр Милана Джузеппе Сала хочет сделать город более экологичным, ведь здесь проживают 1,4 миллиона жителей. Также это популярная локация для туристов, которые едут сюда на уик-энд или шоппинг. Потому в центре Милана планируют запретить частный транспорт.

За соблюдением правил будут следить камеры, которые установят вдоль улицы Корсо Венеция. А водителей, нарушающих запрет, будут штрафовать. Исключения будут сделаны только для жителей с частными гаражами, такси и общественного транспорта.