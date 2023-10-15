Дешевле и без толп туристов: итальянский город заменит переполненную Венецию

Тревизо – живописный город в Италии без толп туристов и завышенных цен. Его часто сравнивают с Венецией, ведь здесь тоже есть каналы и величественные дворцы.

Тревизо даже называют "маленькой Венецией". Но есть одно принципиальное отличие – отдых здесь получится более экономным. И это отличный аргумент, чтобы присмотреться к этому итальянскому городку внимательнее.

Читайте также В Италии открыли "Дорогу любви": как выглядит романтичный туристический трек

"‎Маленькая Венеция"

Тревизо не зря так окрестили. Городские пейзажи действительно похожи на Венецию. Здесь есть удивительные площади, монументальные постройки, очаровательные узенькие улочки, мосты и, конечно же, каналы.

Цены здесь порадуют путешественников. Рестораны, бары и отели в Тревизо более доступны, чем в других популярных итальянских локациях.

За ночлег в хорошем отеле, который находится недалеко от центра города, с вас попросят 38 евро. Односпальную кровать в хостеле можно найти за 18 евро в сутки. Проживание с аналогичными условиями в Венеции стоит гораздо дороже.

Еда и напитки в Тревизо по адекватным ценам: пиво стоит 5 евро, а обед в недорогом ресторане выйдет 15 евро.

Лучше всего бронировать поездку на летний сезон, ведь температура здесь комфортная – до 29°C. Но и осенью здесь есть на что посмотреть и где погулять.

Прогулка по каналам Тревизо / Фото Pixabay

Что интересного в Тревизо?

Да, здесь не так много исторических и культурных памятников, как в Венеции, но все равно есть чем заняться.

Для начала посетите выдающийся собор Тревизо, где есть часовни, религиозные произведения искусства и склеп 11 века. Вход в собор бесплатен, а туристов немного.

Город обнесен историческими стенами, огибающими всю территорию Тревизо. Там сохранились древние городские ворота, которые стоит увидеть. Прогуляйтесь по давним каналам и возле реки Силе.

Неподалеку раскинулись несколько виноградников просекко. Поэтому не упускайте возможность поехать на экскурсию и посетить дегустацию вин. До популярного итальянского винодельческого городка Вальдоббьядене можно добраться на автомобиле за 50 минут.

И не забудьте, что десерт тирамису родился именно здесь, в Тревизо. Поэтому будет настоящим преступлением не попробовать его во время отдыха.

Тревизо – родина тирамису / Фото Pixabay