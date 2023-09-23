Не Миконос или Санторини: местные обожают секретный остров в Греции

Этот малоизвестный греческий остров похож на популярный курорт, но вы не встретите здесь толпы туристов. Греки сами любят там отдыхать, поэтому не очень его рекламируют.

Греческие острова чрезвычайно популярны среди туристов. Поэтому там негде протолкнуться, а хорошее жилье нужно бронировать очень заранее. Но есть выход – секретная местная локация.

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Секретный греческий остров

Вы, наверное, никогда не слышали о кикладском острове Анафи. Он "скрылся" неподалеку от Санторини и очень напоминает его по архитектуре. Но его природная красота остается нетронутой, потому что совсем немного путешественников о нем знают.

У этого острова нет такой гламурной славы, как у людного Миконоса или Пароса. Но Анафи радует посетителей своей прекрасной природой, спокойствием и семейным гостеприимством. Здесь есть безлюдные пляжи с лазурной водой. А также город Хора со своими семейными тавернами и кафе на побережье.

Хора на острове Анафи / Фото visit-anafi.gr

Хора – это главный город острова Анафи. Он действительно очень напоминает Санторини. Разница лишь в том, что здесь свободнее дышать, потому что туристов не так уж много. В то же время здесь все очень чистое и ухоженное. На узких улочках вы не встретите никакого мусора – только цветы и оливковые деревья. Также вам понравится неторопливость Хоры и радушие его местных жителей.

Поселиться на Анафи можно в нескольких отелях или виллах. Также жилье сдают местные. За роскошный отельный номер придется заплатить около 110 евро за ночь на двоих. Но можно найти гораздо более дешевые варианты, потому что ажиотаж не слишком велик.

На острове Анафи есть 11 живописных пляжей. Также советуем посетить монастырь Каламиотисса, церковь Святого Спиридона и сходить на островной шоппинг в местные магазинчики.

Скалы Каламос на побережье Анафи / Фото из Википедии

Сюда приезжают те, кто хочет тихого и уединенного отдыха. На острове нет собственного аэропорта, поэтому непростая логистика не привлекает сюда толпы отдыхающих.

Лучше всего добраться до Анафи на пароме из Афин. Он курсирует примерно четыре раза в неделю в летний и осенний сезон. Путешествие на пароме займет немало – до 12 часов. Также до Анафи можно добраться на лодке из Санторини или Пароса.