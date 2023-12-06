В Афинах придумали ложь о клопах, чтобы избавиться от туристов

В столице Греции появились фальшивые плакаты о клопах в домах. Так в Афинах хотели отпугнуть туристов от аренды квартир.

Министерство здравоохранения Греции просит полицию помочь бороться с мошенниками, пытающимися отвадить туристов от краткосрочной аренды жилья. Они распространяют фейковые сообщения о нашествии клопов, которого на самом деле нет.

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Фейковые плакаты в центре Афин

В Минздраве страны предупредили, что на таких плакатах подделаны логотипы Министерства и муниципалитета Афин. Ложные объявления появились на домах в центре города.

Все плакаты на английском языке, то есть рассчитаны на гостей страны, а не на местных. На них объявления о том, что органы здравоохранения отдали приказ эвакуировать местные "частные пансионаты", чтобы защитить своих постоянных греческих арендаторов. Мол, в Афинах сейчас массовые проблемы с клопами. Но их на самом деле нет.

Туристам также угрожали штрафом в размере 500 евро, если они останутся проживать в доме. А еще – желали "приятного отдыха в Греции".

К кризису стоимости жизни в стране добавились и проблемы с жильем. Особенно остро это ощущается в Афинах. Краткосрочная аренда квартир, популярная среди туристов, стимулировала рост стоимости долгосрочной аренды для греков. Многие живут в центре Афин. Поэтому, вероятно, кто-то придумал такой хитрый ход, чтобы туристов в центральном районе стало меньше.

Туризм является важной составляющей греческой экономики. Именно на него приходится одна пятая годовая прибыль государства.

Нашествие клопов в Европе

Клопы перестали донимать людей еще с 1950-х годов, но в последнее время насекомые стали более устойчивыми к химической обработке. Клопы живут в матрасах, на одежде, в чемоданах и общественном транспорте. Они питаются человеческой кровью и оставляют укусы на теле.

Сейчас проблема с клопами приобрела серьезные масштабы в Европе. Особенно во Франции, где готовятся к Олимпийским играм 2024 года. Насекомых обнаруживают в домах, гостиницах, хостелах, кинотеатрах, больницах и общественном транспорте.

Испанцы придумали, как отпугивать туристов с пляжей Майорки

Похожий хитрый трюк летом придумали на Майорке, чтобы избавиться от нашествия туристов на городских пляжах. Для этого использовали фейковые таблички об опасности – угрозе оползней или нашествии ядовитых медуз.

Все такие "предупреждения об опасности" были на английском языке. Но рядом мелким шрифтом была надпись на местном диалекте, объясняющая все для жителей Майорки. Например, под изображением ядовитых медуз было написано: "‎Открытый пляж. Не для медуз или иностранцев".

Таблички создала группа активистов Manacor Caterva, выступающая против чрезмерного туризма.