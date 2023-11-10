Отмены поездок и рекордно низкие цены: что происходит с турами в Египет

В Египте массово отменяют туристические поездки из-за войны на Ближнем Востоке. Авиакомпании привлекают пассажиров рекордно дешевыми билетами, а туроператоры говорят о 80% снижении активности бронирований.

Но при этом туристический сезон в Египте продолжается. Компании продолжают отправлять туристов на курорты Красного моря. Насколько это безопасно и много ли людей сейчас на пляжах в Египте – читайте дальше.

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Безопасность превыше всего

Европейский туризм стал ощущать последствия обострения на Ближнем Востоке. Прогнозы на этот сезон были оптимистичными, но европейские путешественники начали отменять поездки. Одна из компаний сообщила, что количество бронирований на курортах Красного моря упало на 80%.

Мы точно видели довольно много отмен за последние две-три недели. Люди, как правило, перебронируют отдых где-то в другом месте,

– сообщил Даррелл Вейд, соучредитель мощного туроператора, обслуживающего в основном американских туристов.

В Министерстве иностранных дел Великобритании по-прежнему считают Египет достаточно безопасной зоной для британских путешественников. Представитель специализированной компании Discover Egypt рассказал, что на курорты Египта до сих пор путешествуют многие британские туристы, которые с удовольствием отдыхают на пляжах у Красного моря.

За последние несколько недель у нас было много людей и семей, несколько сотен человек. Мы получили только положительные отзывы. Нам звонят, и мы объясняем ситуацию. Рекомендация МИДа существенно не изменилась. В Луксор, Асуан и Каир до сих пор безопасно путешествовать,

– добавляет он.

Цены на билеты в Египет тают

Стоимость авиаперелетов в Египет снизилась до беспрецедентного уровня. Перевозчик Wizz Air предлагает рейсы из Лондона в Шарм-эль-Шейх за 45 фунтов в одну сторону. Авиакомпания easyJet запустила рейсы из международного аэропорта Сфинкс, расположенного вблизи пирамид в Гизе. На следующую неделю есть билеты по 40 фунтов из египетского аэропорта в Лондон.

Министр туризма и достопримечательностей Египта Ахмед Исса рассказал, что с момента начала войны в Израиле отмена авиабронирований не превысила 10%. Но для того, чтобы поддержать туристический поток в регионе, правительство Египта предоставляет дополнительные 500 долларов в качестве стимула за каждый рейс, который садится в Шарм-эль-Шейхе.

В целом Министерство иностранных дел Британии не предостерегает от путешествий в туристические районы Иордании и Египта.

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