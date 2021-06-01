От учительницы английского к владелице фирмы по недвижимости: карьерный путь украинки в Варшаве

Евгения Кубова родом из небольшого городка Киверцы, что на Волыни. За свою жизнь девушка побывала в 15 различных странах мира, однако вместе с мужем и дочерью сейчас живет в Варшаве. Здесь она начинала работать учительницей в частной школе, а сейчас является владелицей фирмы, которая занимается недвижимостью.

Евгения успела приобрести в Польше 2 квартиры, и сегодня консультирует других украинцев о покупке и аренде недвижимости. Закордон 24 расспросил предпринимательницу о ее переезде, пути к успеху, а также аспектах покупки и аренды жилья за рубежом.

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С чего все начиналось

Евгения училась в Ровенском государственном гуманитарном университете и закончила там магистратуру по направлению иностранных языков. После обучения, тогда еще вместе с парнем, а сейчас уже мужем, они подали документы в магистратуру университета Вистула, что в Варшаве.

До переезда в польскую столицу девушка 3,5 месяца жила в США, а также неделю прожила в Лондоне. Евгения рассказывает, что Польша еще с детства была ей ближе по духу – родители часто ездили в соседнюю страну, а поляки приезжали погостить в Украину.

Я очень быстро адаптируюсь к изменениям. Можно сказать, что я была готова к жизни в Польше, и ни к чему новому мне привыкать не пришлось. С Киверцов в Варшаву даже ближе, чем в Киев. Несмотря на пандемию, в этом году я уже успела побывать на родине трижды, да и родители часто приезжают ко мне,

– делится Евгения.

Карьера в Польше

После переезда в Польшу Евгения устроилась по специальности, полученной в Украине, – учительницей английского языка в частной школе. Однако через 3 месяца девушка поняла, что работа в образовательных учреждениях – не ее стихия. Тогда она вспомнила о давней мечте стать риелтором и отправила резюме в несколько польских компаний.

Положительный ответ и приглашение на работу Евгения получила от двух фирм. Девушка выбрала должность в агентстве, владельцем которого был один из старейших риелторов на рынке. Вскоре она быстро освоилась, набралась опыта и выстроила хорошие связи.

Одна из коллег вела собственный бизнес и занималась посуточной арендой квартир. Мы с мужем у нее все расспросили и начали сами открывать собственное дело, со временем в список наших услуг добавились целые дома для рабочих и обслуживание инвесторов, которые покупают жилье в Польше,

– рассказывает предпринимательница.

Сейчас Евгения консультирует своих клиентов по поводу покупки и аренды жилья в Польше, предлагает полное сопровождение при покупке и получении ипотеки. Также вместе с мужем они предоставляют жилье иностранцам, которые приезжают работать в Польшу. Связаться с экспертом по недвижимости можно с помощью платформ инстаграм и фейсбук.

Сотрудничество с международными партнерами

Евгения активно работает над тем, чтобы сделать свой бренд узнаваемым. Еще в 2017 году девушка вела страницы в социальных сетях как хобби, однако сейчас они стали инструментом, который позволяет рассказать экспертное мнение, найти клиентов и партнеров.

Так Евгения начала сотрудничать с международным сервисом TransferGo, который занимается денежными переводами из Европы в Украину. Более 2,5 миллиона человек уже пользуются платформой, в том числе и сама предпринимательница.

TransferGo – мой помощник! Я пользуюсь сервисом, когда посылаю деньги родителям, а также оплачиваю онлайн-обучение, различные курсы и марафоны в Украине. Очень удобно, быстро, и я всегда уверена, что средства дойдут без проблем,

– отмечает Евгения.

Евгения сотрудничает с международным сервисом TransferGo / Скриншот сайта TransferGo

Недвижимость в Украине и в Польше

Риелтор рассказывает, что годовая ставка ипотеки в Польше составляет от 2 до 3,5%, однако из-за незнания рынка иногда можно встретить от 5% и выше. Когда человек берет недвижимость в кредит, то он становится полноправным владельцем, и может сдавать ее в аренду, продавать или выплатить одолженную сумму заранее, без пени.

В Украине же, по словам Евгении, процентные ставки гораздо выше, и существует гораздо больше ограничений. Если в Польше покупать квартиру за наличные, то нужен только паспорт и деньги, независимо от гражданства.

Если говорится о покупке дома с землей, то без вида на жительство это сделать невозможно, ведь нужно изготовить отдельное разрешение на покупку земли. Ипотека имеет несколько требований, в частности нужны вид на жительство, PESEL и договор трудоустройства,

– делится опытом эксперт.

Евгения рассказывает, как приобрести недвижимость в Польше / Фото Евгения Кубова