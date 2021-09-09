От советника до кандидата в депутаты в Италии: украинка баллотируется в городской совет Рима

В столице Италии стартовала избирательная кампания городского головы и депутатов местного совета. Жители Рима будут голосовать 3 – 4 октября, а среди кандидатов в депутаты есть наша землячка Татьяна Тарасенко-Кузык.

Татьяне 50 лет, она родилась в Украине, где получила свое первое высшее образование. В столицу Италии – Рим – переехала более 20 лет назад.

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Что известно о Татьяне Тарасенко-Кузык

После эмиграции женщина активно участвовала в жизни украинского общества – работала в украино-итальянском издании "Форум", занималась профсоюзной деятельностью и волонтерством. Основала и стала директором украинской школы "Престиж" в Риме, занималась предпринимательством.

В Италии получила второе высшее образование на факультете социологии папского университета по специализации политических наук. В декабре 2006 года была дополнительным советником Рима по вопросам иммигрантов стран Восточной Европы.

В течение 7 лет Татьяна организовывала множество культурных мероприятий, сотрудничала с Украинской греко-католической церковью и Посольством Украины в Италии.

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Баллотирование в городской совет

Украинка получила итальянское гражданство и хочет стать депутатом римской мэрии от партии националистически-консервативного направления Fratelli d'Italia.

Участие в выборах для меня – это гордость и большая ответственность. Я решила сделать свой вклад в город, который люблю, в котором живу и работаю,

– делится кандидат в депутаты.

По словам Татьяны, основным направлением ее деятельности будет защита социальных прав жителей города.

Кто может поддержать Татьяну на выборах

Принять участие в административных выборах в мэрию Рима 3 – 4 октября 2021 года могут исключительно граждане Италии и стран Евросоюза, которые прописаны по месту жительства в Риме. Женщина призывает всех украинцев, которые получили избирательное право в Италии, поддержать ее в политической гонке.