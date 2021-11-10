От официанта до строителя: сколько можно заработать трудовому мигранту в Испании

Многие знают Испанию как жаркую, неспешную страну для путешествий. Однако есть определенный процент людей, выбирающих Испанию для трудовой миграции.

Кем можно работать в темпераментной Испании и как зарплаты в этой стране отличаются от отечественных – читайте дальше.

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Испания считается одним из самых популярных туристических направлений среди наших соотечественников. Процент экономических мигрантов из Украины намного меньше. Несмотря на это, Испания может предложить трудовым мигрантам разнообразие сезонной работы и конкурентные зарплаты.

Кем можно работать в Испании

Поскольку часть Испании расположена на Средиземном море, а часть – в Атлантическом океане, найти работу в этих районах гораздо легче. Именно там расположены самые популярные испанские курорты, что автоматически увеличивает спрос на сезонных работников в гостиницах и ресторанах.

Для такого вида работы в прибрежной части Испании знания испанского языка не требуются, поскольку мы обычно имеем дело с иностранными туристами. Легче всего найти работу в:

Валенсии;

Малази;

Аликанте;

Коста Бланко;

на Канарских островах.

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Также можно легко найти работу в межсезонье или на постоянной основе, среди прочего, в Барселоне, Мадриде или Бильбао. В этом случае мы должны учитывать усиление конкуренции на рынке труда и отдавать себе отчет в том, что без знания испанского языка риск остаться безработным достаточно высок.

Среди профессий, которые пользуются спросом среди иностранных работников, есть:

строитель;

официант;

смотритель за людьми в возрасте (детьми);

работа на складе;

работа на уборке урожая;

работа на производстве.

Сколько зарабатывают в Испании

Минимальная заработная плата в Испании составляет 1108 евро брутто, то есть без вычета налогов и удержаний. Если перевести это в гривны, мы получим около 33500 гривен. Заработок в этой стране не следует сравнивать с заработками в Германии, Нидерландах или странах Скандинавии. Но все равно мы говорим о гораздо более высоких зарплатах чем в Украине.



Сколько зарабатывают трудовые мигранты в Испании / Фото Europa jobs

Добавим, что приведенные суммы очень приблизительны, ведь реальная зарплата зависит от сезона, города, региона или даже работодателя.