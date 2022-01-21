От кошельков к технике: какие предметы в прошлом году чаще всего теряли жители Польши

В 2021 году в варшавское бюро находок доставили 6 600 потерянных предметов на хранение. Некоторые находки достаточно неожиданные.

Для сравнения, в 2020 году жители польской столицы теряли на 400 вещей меньше, чем в прошлом году. Напомним, что столичное бюро находок работает с 8:00 до 18:00 в понедельник и с 8:00 до 16:00 со вторника по пятницу. Бюро находится на улице Dzielna, 15.

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Какие вещи в прошлом году чаще всего теряли жители Варшавы

В столице Польши жители чаще всего оставляли без присмотра свои документы (4 400 штук). Следующими в рейтинге находок упоминаются кошельки и деньги. Также часто люди теряли телефоны, часы и электронику. Так, в 2021 году было найдено:

356 телефонов;

125 часов;

45 планшетов,

31 ноутбук;

16 электронных книг;

9 фотоаппаратов.

Среди неожиданных находок можно отметить дрон и вилочный погрузчик. Еще жители Варшавы в прошлом году потеряли 31 велосипед и 20 предметов бижутерии.

Кто находил потерянные вещи

Чаще всего эти и другие вещи относили в бюро находок:

полиция;

городская охрана;

работники Варшавского метрополитена;

работники аэропорта Шопена;

представители торговых центров.

Как владельцы потерянных вещей могут их забрать

Мы стараемся найти владельцев. Звоним по номерам, указанным на визитках и документах, на последние набранные номера в мобильных телефонах или пишем на электронную почту, если это возможно и устройство не заблокировано. В случае с заблокированными телефонами мы передаем информацию соответствующему мобильному оператору,

– рассказывают сотрудники бюро.

Вещи часто возвращаются к своим владельцам. Даже предметы, на которых отсутствуют контактные данные, в 12% случаев, отдаются потерявшим их, уверяют в бюро.

Во избежание мошеннических случаев существуют определенные правила возврата предметов. Поэтому, чтобы забрать потерянную вещь, посетитель должен предоставить доказательства того, что он является ее владельцем. Пригодятся чеки или другие документы для подтверждения. Если таковые отсутствуют, человека просят максимально точно описать предметы, а также обстоятельства и место потери вещи.

Если потерянная вещь находится в бюро более 2 лет и никто за ней не приходит, то забрать находку имеет право человек, который ее принес, или владельцем считается город. Во втором случае вещь могут подарить тому, кто в ней нуждается. Например, 146 планшетов и 41 ноутбук были переданы варшавским ученикам в рамках акции, организованной Молодежным советом Варшавы.

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