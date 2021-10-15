От 3 и до 16 тысяч злотых за квадратный метр: где в Польше самая дешевая и дорогая недвижимость

В Польше есть ряд регионов, где стоимость недвижимости довольно доступная. Следовательно, покупка собственного жилья за границей не является чем-то невероятным. В то же время есть и города с более дорогой недвижимостью. И, что довольно странно, она расположена не в Варшаве.

Поразительно, но столица Польши Варшава оказалась аж на четвертом месте в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью.

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Где самая дорогая недвижимость в Польше

Сразу 6 из 10 городов, в которых стоимость проживания выше среднего, расположены вблизи побережья Балтийского моря. Больше всего 1 квадратный метр стоит в Сопоте. За ним в рейтинге следуют:

Славенский уезд , в который входят приморские города Дарлово, Домбки или Ярославец (14 818 злотых за квадратный метр);

, в который входят приморские города Дарлово, Домбки или Ярославец (14 818 злотых за квадратный метр); Татранский уезд и такие города, как Закопане или Бялка-Татшанска (12 146 злотых за квадратный метр);

и такие города, как Закопане или Бялка-Татшанска (12 146 злотых за квадратный метр); Варшава (10259 злотых за квадратный метр).

Также в рейтинге оказались Краков, Гдыня и Вроцлав. В последнем, к слову, квадратный метр стоит 8 064 злотых.



Рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью в Польше / Фото Expander

Высокие цены на жилье в таких городах, как Варшава, Гданьск, Вроцлав или Краков, стали причиной не только увеличения стоимости материалов или работы, но и земли. Также повышению цены способствовал высокий спрос.

Где самая дешевая недвижимость в Польше

Но в стране есть немало регионов с умеренным и даже относительно небольшими ценами. Так, в 7 уездах Польши средняя стоимость квартиры не превышает 3 тысяч злотых за квадратный метр. А еще в 40 – составляет от 3 до 4 тысяч.

Самые низкие цены зафиксировали в:

городе Зомбковице-Силезское, что в Нижнесилезском воеводстве;

Пщинских уезде Силезского воеводства.

Для каких целей люди покупают жилье

По данным Национального банка Польши, половину спроса на недвижимость составляют инвестиции с целью заработка. Особенно популярным этот вид капиталовложения стал во время пандемии коронавируса.

Из-за такой ситуации на рынке цены стали значительно выше, чем во времена, когда поляки покупали квартиры только для того, чтобы там проживать,

– объясняют в Нацбанке.

Спрос на недвижимость, которую можно сдавать в аренду, растет особенно быстро в тех местах, где высокая стоимость жизни. Там на этой инвестиции можно много заработать.