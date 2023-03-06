Остров Лансароте планирует ограничить количество британских туристов: названа причина

Власти испанского острова Лансароте решили ограничить количество туристов из Великобритании. Правда, как именно это будут делать, пока не объясняют.

Остров Лансароте намерен ограничить количество британских туристов

Более 50% посетителей острова приезжают из Соединенного Королевства. Некоторые из этих туристов имеют репутацию хулиганов. Потому остров планирует ориентировать маркетинг на другие европейские страны.

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Главная цель – "уменьшить зависимость от британского рынка". Власти хотят видеть больше приезжих из Франции, Италии, Нидерландов и других стран.

Мы еще раз подчеркиваем нашу твердую приверженность устойчивому развитию и совершенству, а это также означает стремление принимать меньше туристов, тратя больше в месте назначения, чтобы они приносили больше прибыли в экономику в целом,

– говорится на сайте местных властей.

При этом местная оппозиционная партия осудила план, который, как утверждают они, поднимет цены для местных жителей и уничтожит местную экономику.

Как остров планирует предотвратить овертуризм

План имеет четкое намерение – сокращение количества британских отдыхающих. Однако власти не рассказали подробностей о том, как это будет достигнуто.

Пока нет деталей официального "лимита", но сайт совета указывает на то, что туристические органы в скором времени начнут нацеливать маркетинг на другие европейские страны.

Заметим, Лансароте не первый испанский остров, решивший ввести лимиты для туристов. В прошлом месяце подобный план анонсировало правительство Балеарских островов – архипелага, в который входят Майорка, Менорка и Ибица.