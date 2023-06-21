Никаких телефонов: туристический остров объявил себя зоной для "цифрового детокса"

Остров Улко-Таммио в Финляндии призывает туристов воздержаться от использования смартфонов во время отпуска. Ведь вокруг них будет гораздо более интересная картинка, чем на экране их гаджета.

Согласитесь, сложно заставить себя меньше пользоваться смартфоном даже во время отпуска. Рабочие сообщения продолжают приходить, постоянно хочется посмотреть новости и ленту соцсетей. Да и загрузить свои свежие фото с отдыха.

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Цифровой детокс на острове

Но психологи советуют иногда давать себе отдохнуть от гаджетов. Возможно, лучшим местом для такого "цифрового детокса" является финский остров Улко-Таммио. Он расположен в восточной части Финского залива и входит в список национальных парков Финляндии.

На острове не живут люди, но он стал домом для многих редких животных и растений. Именно их могут увидеть путешественники во время прогулки по тропам Улко-Таммио. Остров расположен вдали от материка, поэтому здесь прекрасная атмосфера для того, чтобы на день сбавить темп и насладиться природой.

Пейзажи острова Улко-Таммио / Фото Annika Ruohonen

Мы призываем посетителей добровольно отложить свои телефоны и сосредоточить чувства на природе,

– объяснил Джоэл Хейно, менеджер отдела отдыха на природе в Parks & Wildlife Finland.

Да, участие в эксперименте без телефонов является добровольным. Ведь на острове есть хорошее покрытие мобильной сети. Однако туристам очень нравится подобная инициатива. Они воспринимают правило "без гаджетов", как интересный опыт.

"‎Без смартфона" на финском острове / Фото Annika Ruohonen

Выключить телефон, исследовать природу и встречаться с людьми лицом к лицу. Это непременно улучшит ваше настроение и самочувствие,

– советует Сари Кастрен, психолог Финского института здоровья.

Гости острова могут заночевать здесь в палатках или деревянном домике. Добраться до Улко-Таммио можно на частной лодке, пароме или водном такси.

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