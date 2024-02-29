Как понять, что с самолетом что-то не так: экс-стюардесса раскрыла тайные знаки во время полета

29 февраля 2024, 15:00
Читати новину українською

Источник:

The Mirror

Бывшая стюардесса Лиза Хьюз рассказала, какие тревожные знаки могут указывать, что во время полета что-то пошло не так. В частности, стоит наблюдать за поведением членов экипажа.

По словам Хьюз, одним из тревожных звоночков является то, когда члены экипажа начинают активно общаться с кабиной пилотов. Кроме того, стоит учитывать тон разговоров. Если они – неровные и прямые, значит экипаж что-то сильно беспокоит.

Обратите внимание Wizz Air отменяет колоссальное количество рейсов

Кроме того, если пассажиры заметили, что члены экипажа готовят аварийное оборудование, можно начинать готовиться к тревожному объявлению.

Необычные шумы, вибрации или изменения в схеме полета (например, внезапное изменение высоты) могут указывать на механические проблемы. Ваши органы чувств – действительно хороший индикатор того, что в самолете что-то идет не так,
– подчеркнула Хьюз.

В частности, среди признаков, что что-то идет не по плану, бывшая стюардесса назвала:

  • изменение в освещении салона самолета;
  • развертывание кислородных масок;
  • введение аварийных протоколов.

Когда может понадобиться аварийная посадка

Хьюз также отметила четыре случая, когда может понадобиться аварийная посадка самолета. Речь идет о:

  • технических неполадках самолета;
  • экстренных медицинских ситуациях;
  • угрозах безопасности;
  • сложных погодных условиях.

Экс-стюардесса раскрыла механизм экстренной посадки. Прежде всего людей должны известить о том, что происходит на борту. Далее необходимо ознакомить пассажиров с использованием положения "скоба". Когда самолет приземлится, экипаж должен позаботиться, чтобы все пассажиры смогли безопасно выйти из салона самолета.

Автор: Мар'яна Бекало