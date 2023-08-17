Еще одна страна ввела онлайн визы для украинцев: условия получения

Правительство Вьетнама объявило о серьезных изменениях в своей визовой политике, которые вступят в силу 15 августа 2023 года. Согласно измененным правилам, лица из многих стран, включая Украину, будут иметь возможность подавать заявки на визы онлайн.

Онлайн виза для въезда во Вьетнам для украинцев

Ожидается, что этот шаг упростит и улучшит процесс оформления виз для путешественников со всего мира, желающих въехать во Вьетнам. Напомним, что до сегодняшнего дня для въезда во Вьетнам украинцам нужно было приглашение, которое стоило 50 – 200 долларов, и с этим приглашением уже можно было оформить визу по прибытию в аэропорту за 25 долларов. Теперь в этом нет необходимости, ведь ее можно оформить онлайн.

Читайте также Только пять регионов: в каких землях Германии до сих пор принимают украинцев

С сегодняшнего дня также начал работу новый онлайн портал для оформления e-visa. С помощью онлайн-сервиса путешественники могут заполнить заявку и отправить ее в электронном виде, без необходимости посылать какие-либо документы по почте или появляться лично.

Оформление визы на один въезд на срок до 30 дней стоит 25 долларов, мультивиза до 90 дней обойдется в 50 долларов.

Рассмотрение заявки будет занимать 3 рабочих дня. Для подачи на визу необходимо скачать портретное фото 4х6 сантиметров, фото страницы с данными загранпаспорта и заполнить анкету.

Как получить визу?

Заполнение анкеты

Иностранцы получают доступ к веб-порталу электронных виз Департамента иммиграции Вьетнама или Национального портала государственных услуг или Порталу государственных услуг Министерства общественной безопасности, чтобы заполнить личную информацию в электронной визовой анкете: загрузить портретную фотографию и страницу с данными паспорта. После этого шага система предоставит иностранцу уникальный электронный код.

Оплата

Уплатите визовый сбор на счет на веб-портале электронных виз или на Национальном портале государственных услуг или на Портале государственных услуг Министерства общественной безопасности после получения электронного кода от иммиграционного органа.

Получение результата

Иностранцы, которые подают заявление на получение электронной визы, могут использовать код электронного досье для проверки статуса на веб-портале электронных виз, а затем для печати электронной визы.