Очередное усиление карантинных правил в Италии: какие изменения вступили в силу

С 1 февраля в Италии были введены дополнительные карантинные запреты. Срок действия пропусков, полученных после вакцинации или выздоровления от COVID-19, сократили до шести месяцев.

В стране ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для лиц старше 50 лет. Также количество мест, которые запрещено посещать без "зеленого паспорта", расширили.

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Как ужесточили карантинные правила в Италии с 1 февраля

Санкции для антивакцинаторов в возрасте более 50 лет

Непривитые против COVID-19 жители страны старше 50 лет будут платить штрафы. Одноразовый штраф составляет 100 евро. Проверять людей будут регулярно. Для этого будут сопоставлять данные о прописке и вакцинации.

Все работники государственной и частной сферы старше 50 лет обязаны иметь при себе Super Green Pass. Если люди нарушат это правило, им придется заплатить штраф в сумме от 600 до 1 500 евро.

Куда не будут впускаться без "зеленого сертификата"

Санкции не будут касаться тех жителей Италии, которые имеют медицинские противопоказания по вакцинации.

Green Pass является необходимым условием для посещения государственных учреждений, почтовых отделений и банков. Кроме того, документ теперь нужно иметь для входа в большинство магазинов (кроме магазинов первой необходимости).

Однако для подачи заявления в отделении полиции "зеленый сертификат" не требуется.

Другие изменения

В стране продлили запрет на проведение дискотек еще на 10 дней. На такой же период продлили и необходимость ношения масок даже на свежем воздухе.

Есть и изменения, облегчающие некоторые процессы. Так, люди, возвращающиеся в Италию после поездки в европейскую страну, больше не обязаны делать мазок на коронавирус. Наличия цифрового COVID-сертификата европейского образца будет достаточно.

COVID-19 в Италии

Напоминаем, что с начала пандемии коронавируса в Италии было зафиксировано 11,1 миллиона случаев заражения.

Умерли от осложнений, вызванных вирусом, 147 тысяч человек.

В стране привито 77,4% населения. Всего введено 128 миллионов доз вакцин.

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