Украинцам сообщили о сложностях при пересечении границы с Польшей

В июле 2024 года на границе Украины с Польшей продолжают фиксировать масштабные пробки. Кроме того, сейчас движение ситуация – еще больше затруднена.

Пограничники заявили, что причина осложнения – на польской стороне. Коллеги из соседнего государства сообщили о технических работах. Отметили, что именно они могли привести к замедлению движения. Говорится о пункте пропуска "Шегини".

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По информации, полученной от польской стороны, из-за проведения технических работ возможно замедленное движение в пункте пропуска "Шегини". Также отмечается замедленное оформление в пункте пропуска "Рава-Русская" и "Угринов", как сообщалось ранее,

– говорится в сообщении.

Украинцев, которые планируют отправляться в путешествие, просят учесть информацию и следить за ситуацией. Хорошей альтернативой будет выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Между тем люди в сети жалуются на длинные очереди. Курортный сезон – в разгаре. Многие украинцы отправляются на море.