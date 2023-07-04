Длинные очереди: актуальная ситуация на украинско-польской границе

Пограничники предупреждают украинцев о длинных очередях на границе с Польшей. По состоянию на утро 4 июля наибольшие задержки фиксируют на пунктах пропуска "Устилуг" и "Шегини".

У пунктов пропуска на украинско-польской границе образовались километровые очереди. Движение активизировалось из-за сезона отпусков: люди выезжают в Польшу, чтобы дальше путешествовать в другие страны. За сутки 2 июля украино-польскую границу пересекли 75 тысяч человек.

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Выбирайте другие области

На сегодняшнее утро очереди остаются на таких пунктах пропуска:

"‎Устилуг"

"‎Шегини"

"‎Нижанковичи"

Пограничная служба рекомендует украинцам, следующим через Польшу транзитом, выбирать для выезда из Украины Закарпатскую и Черновицкую области.

Именно участок границы Украины с Польшей наиболее загружен из всех возможных. Иногда там можно простоять до суток. Поэтому в ГПСУ просят граждан не устраивать скандалы на пунктах пропуска из-за задержек.

Информацию о ситуации с очередями на границе можно отслеживать онлайн.

Возвращение в Польшу

Если вы возвращаетесь из Украины в Польшу, где получили временную защиту и оформили выплаты, учтите очень важный нюанс.

Выезд из Польши сроком менее 30 дней не лишает украинских беженцев права на льготы. Но когда граждане Украины, имеющие статус временной защиты, возвращаются в Польшу, во время паспортного контроля должны предоставить пограничной службе документ Diia.pl. В противном случае существует риск потерять статус PESEL UKR.

Обязательно контролируйте этот момент. Ведь польские пограничники могут не спросить вас о наличии Diia.pl, поэтому данные иностранца не будут внесены в реестры и придется возобновлять социальную помощь. Поэтому при возвращении из Украины в Польшу нужно:

Уведомить пограничников, что вы пользуетесь своим правом на временную защиту;

Показать цифровой вариант Diia.pl, подтверждающий вашу личность.

Все важные правила, которые нужно помнить при пересечении границы Украина-Польша, мы собрали в подробном материале.