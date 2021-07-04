Сейчас Анастасия является менеджером проектов в IT-компании. О работе в этой сфере украинка мечтала с детства.

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О получении образования за рубежом

Анастасия выросла в Запорожье. Там окончила школу, а позже поступила в Запорожскую инженерную академию на специальность "Электроэнергетика" . Девушка рассказала, что хотела переехать в большой город и изучать логистику, но возможность учиться на бюджете сыграла ключевую роль при выборе места и направления обучения.

В университете Анастасия была одной из лучших студентов. Она училась на отлично и получала стипендии от мэра города и Верховной Рады Украины. Анастасия также участвовала в студенческом самоуправлении.

Девушке очень нравилось обучения, но она понимала, что оно не даст ей больших перспектив в Запорожье. Первые трудности студентка почувствовала на третьем курсе, когда нужно было где-то пройти практику. С одной стороны, отмечает Анастасия, Запорожье является индустриальным городом, поэтому устроиться стажеркой на какой-то из заводов не должно быть сложно. Однако, такую ​​возможность имели только те студенты, у которых там работали родственники. Анастасия не имела никаких знакомств. Поэтому практику ей пришлось проходить на коммунальном предприятии, где ей не поручали никаких серьезных задач. Тогда девушка начала волноваться, что не получит необходимых для профессии практических навыков, несмотря на все старания. Ее начали беспокоиться волнения касательно того, сможет ли она после обучения работать по специальности.

Вскоре Анастасия увидела, что образование может иметь другой вид. На одной из лекций в их группу пришел парень, который рекламировал частные польские вузы . Он рассказывал об образовании в Польше очень восторженно. Говорил, что польские вузы имеют современное оборудование в лабораториях. Утверждал, что в Польше, если кто-то преподает студентам какой-то предмет, это означает, что он параллельно работает в этой области. Презентация парня очень заинтересовала Анастасию. Тогда она начала задумываться над обучением за рубежом.

В 2014 году правительство Польши основало программу "Польский Эразмус для Украины", в рамках которой студенты украинских вузов могли на 2 семестра поехать учиться в Польшу. Первый тур программы был предназначен для молодежи, пострадавшей во время аннексии Крыма и войны в Донбассе, а второй – для студентов из всех регионов Украины. Анастасия решила воспользоваться этой возможностью. Она собрала все необходимые документы, прошла собеседование и вскоре начала учиться в Краковской горно-металлургической академии.

По условиям программы первый семестр участники только интенсивно изучали польский. Со второго семестра они начинали заниматься в соответствии с выбранной специализацией. Программа курса полностью оправдала ожидания студентки.

Ежедневно мы по несколько часов работали в лабораториях. Более того, некоторые занятия проходили на электростанциях. Было очень много практики,

– рассказывает Анастасия Кравец.

Краковская горно-металлургическая академия / Фото NaukaPL

После окончания программы "Польский Эразмус для Украины", Анастасия вернулась в Украину. В Запорожье защитила дипломную работу . Позже девушка решила, что хочет продолжить обучение на магистратуре в Краковской горно-металлургической академии. Поэтому приняла участие в еще одной стипендиальной программе – имени Стефана Банаха . Отбор на программу был намного сложнее, чем на "Польский Эразмус для Украины".

На первом этапе надо было передать выписку оценок, рекомендательные письма из университета, документы, подтверждающие научные достижения, а также план магистерской работы. Над последним Анастасия работала всего.

В заявке следует объяснить, почему тема работы интересна для Польши. Это был 2016 год. Между ЕС и Польшей велись дискуссии о внедрении зеленой энергетики. Поэтому Анастасия решила писать про солнечные батареи, что в то время было очень актуально.

Поскольку она уже училась в университете, куда хотела поехать, то могла подробно описать, где и с помощью какого оборудования она будет проводить свои исследования.

В результате один из профессоров академии заинтересовался ее темой и предварительно согласился быть ее научным руководителем.

Вторым этапом было собеседование. Оно проходило в польском посольстве в Киеве. Девушку спрашивали о ее мотивации, проверяли знания по профильным предметам, просили чертить различные схемы.

В результате Краковская горно-металлургическая академия таки рассмотрела заявку Анастасии положительно .

О пути к карьере в ИТ

Нагрузка и требования в университете были очень высокими. Девушка училась с утра до ночи, поэтому думать о подработке сначала было никогда.

Первый профессиональный опыт она получила во время летних каникул, на практике. Стажировалась по специальности, но получала лишь 400 злотых в месяц. Поскольку летом стипендию не выплачивали, приходилось подрабатывать горничной в отеле.

В ИТ-компанию девушка устроилась на последнем семестре обучения . В этом ей тоже определенным образом помог польский вуз.

Однажды научный руководитель Анастасии, который преподавал в вузе несколько предметов, предупредил студентов, что вместо лекции у них будет ярмарка труда. Все студенты должны были принести CV (резюме).

По словам девушки, на Западе ни одна фирма не предлагала работы, связанной с ее специальностью. Однако она увидела, что одна из IT-компаний ищет стажера со знанием русского языка в Отдел обслуживания клиентов. Это не было то, чем бы Анастасия хотела заниматься. Но она решила попробовать. Подумала, что лучше иметь хоть какую-то работу после окончания университета, чем никакой.

Анастасию взяли на эту стажировку. А уже через три месяца ее повысили до менеджера в отделе обслуживания клиентов. Позже она перешла в технический отдел. Так постепенно карьера девушки развивалась. Сейчас она работает менеджером проектов.

Анастасии удалось попасть в сферу, о которой она мечтала еще со школы. Ведь ее компания занимается изготовлением программного обеспечения для логистических компаний. Сейчас Анастасия работает над проектом, который имеет за цель уменьшить выбросы CO2 в атмосферу во время перевозок.

Решение о переезде в Польше Анастасия считает одним из важнейших в своей жизни. Говорит, что это очень ценный опыт.