В Варшаве создали около 50 пунктов, где украинцы могут учиться дистанционно

С сентября многие украинские школьники и студенты из-за полномасштабной войны в Украине были вынуждены продолжить получать образование за рубежом. Тем временем в Варшаве начали создавать надлежащие условия для украинцев, которые учатся дистанционно.

Так, в Варшаве сейчас работает 49 пунктов дистанционного образования, в которых насчитывается почти 700 учебных мест. Одну из первых таких локаций открыли во Дворце культуры и науки. А самый большой пункт расположен на улице Товаровой. Об этом рассказала вице-президент Варшавы Рената Казновская.

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Многие семьи избрали Варшаву своим местом жительства, и мы знаем, что ни Варшава, ни любой другой город мира не сможет принять всех желающих студентов. Мы также отдаем себе отчет в том, что не каждый ученик будет иметь благоприятные условия для дистанционного обучения в украинской школе. Из-за того, что нет ни ноутбука, ни интернета. И для таких студентов мы готовим соответствующие пункты,

– сказала Рената Казновская.

Некоторые пункты дистанционного обучения находятся в читальных залах, библиотеках и культурных центрах. Список всех локаций, где украинцы могут учиться удаленно, доступен на сайте варшавской мэрии.