Какие города мира считают самыми дорогими: лидер рейтинга вас удивит

Сербский сервис Numbeo обновил свой индекс стоимости жизни в разных городах мира. Его топ - самые дорогие места.

Numbeo формирует рейтинг на основе информации о потребительских ценах, стоимость недвижимости и показатели качества жизни. За основу берут прайсы Нью-Йорка – он автоматически присуждает 100 баллов.

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Всего в обновленном рейтинге 362 города. Стоимость жизни в них оценивали с учетом цен на продукты питания, услуги ресторанов, на аренду. Оценивали и покупательную способность населения.

10 самых дорогих городов мира

Гамильтон (Бермудские острова), Цюрих (Швейцария), Базель (Швейцария), Лозанна (Швейцария), Сан-Хосе (США), Женева (Швейцария), Сан Сан-Франциско (США), Берн (Швейцария), Вашингтон (США), Нью-Йорк (США).

Среди самых дорогих для жизни городов Вильнюс (Литва) оказался сейчас на 185-м месте, Рига (Латвия) – на 181-м, Варшава (Польша) – на 207-м, а Киев (Украина) – на 300-м.

5 городов Швейцарии вошли в рейтинг самых дорогих в мире / Фото Unsplash

На трех последних местах рейтинга оказались пакистанские города Исламабад, Лахор и Карачи.

Добавим, что Numbeo – это сербский сервис, онлайн-база данных о потребительских ценах, стоимость недвижимости и показатели качества жизни. Сайт был основан в апреле 2009 года бывшим сотрудником Google Младеном Адамовичем, чтобы пользователи могли обмениваться и сравнивать информацию о стоимости жизни в разных странах и городах.

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Поскольку мир становится более взаимосвязанным, все больше людей рассматривают возможность жить за рубежом. Прелесть нового опыта, лучших возможностей и высшего качества жизни побудили многих исследовать возможность стать эмигрантами. Однако, выбор лучшей страны для жизни может быть непростым из-за множества доступных вариантов.

Так, компания ECA International опубликовала новый рейтинг лучших городов для переезда. Победитель не изменился – по-прежнему, Берн. Кто еще попал в рейтинг – узнайте по ссылке!