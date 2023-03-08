Великобритания планирует ввести ограничения на прием беженцев

Правительство Великобритании хочет ввести ежегодный лимит на количество принимаемых в стране беженцев. Это предусмотрено в новом законе о нелегальной миграции.

Усиление миграционного законодательства в Великобритании

Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман. По ее словам, в парламент внесли законопроект, предусматривающий не принятие беженцев, прибывших в страну из Европы на небольших лодках. В 2022 году таким образом в Великобританию попали около 45 тысяч беженцев.

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Они не прекратят прибывать сюда, пока не узнает, что всех, кто нелегально въезжает в Британию, задержат и быстро вернут обратно в вашу страну, если она безопасна или безопасна третью страну, такую как Руанда. И это именно то, что будет делать этот законопроект. Именно так мы остановим лодки,

– сказала Браверман.

Она отметила, что когда остановят поток "лодок", законопроект введет ежегодный лимит, который будет определен парламентом, на количество беженцев, принимаемых Великобританией через безопасные и законные маршруты. Она добавила, что "не может сказать однозначно", соответствует ли новый законопроект законам о правах человека.

Что предусматривает закон

В соответствии с предложенным планом:

Люди, прибывающие на небольших лодках, будут задержаны в течение первых 28 дней без освобождения под залог или судебный пересмотр.

Обязанность высылать въехавших незаконно будет возложена на министерство внутренних дел.

Только лица в возрасте до 18 лет, по состоянию здоровья непригодные к полетам или находящиеся под "реальным риском" серьезного ущерба в стране происхождения, смогут подать апелляцию, чтобы остановить депортацию.

Любые другие претензии, включая право на частную или семейную жизнь, будут рассмотрены дистанционно после депортации.

Людям будет запрещено использовать современные законы о рабстве для противостояния депортации.

Депортация может быть отложена только в случае современного рабства, если лицо сотрудничает с правоохранительными органами по расследованию торговли людьми

Годовое ограничение количества людей, въезжающих по безопасным маршрутам, которое должен установить парламент, "обеспечит упорядоченную систему"

Пожизненный запрет на гражданство и повторный въезд в Великобританию для депортированных.

Второе чтение законопроект состоится 13 марта, а стадия обсуждения в комитете, где депутаты подробно ознакомятся с законопроектом, начнется с 27 марта.