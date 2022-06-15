Новый оператор Veturilo в Варшаве: что изменится для арендующих городские велосипеды
Источник:RDC
Компания Nextbike GZM будет управлять системой городских велосипедов Veturilo в Варшаве со следующего года и до 2028 года. Пользователям обещают больше велосипедов, лучшее качество обслуживания и другие удобства.
Говорят, новый Veturilo призван удовлетворить ожидания даже самых взыскательных пользователей. Рассказываем, какие изменения ждут сервиса по аренде городских велосипедов в Варшаве.
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Что нового сможет предложить пользователям сервис Veturilo
- В первую очередь, планируют отказаться от существующих стендов с электрозамком. Поэтому было принято решение построить совершенно новые станции.
- Каждая из точек проката будет состоять из обычных стендов в виде так называемых перевернутых букв U.
- Стоек будет столько, сколько велосипедов, а это не менее 3000. Все они будут принадлежать городу. Благодаря этому на съемных велосипедах можно будет ездить и вне сезона Veturilo.
- Каждый велосипед будет иметь замок для колеса и GPS-приемник. Сама станция также будет оснащена GPS, что позволит определить "район станции", куда следует сдать велосипед.
- Кроме этого, благодаря обновлению замков велосипеды можно будет оставлять за пределами станций. Правда, за это придется доплатить.
- Новый Veturilo должен иметь максимальное количество велосипедов 5500. Однако основание будет состоять из 3000 велосипедов, закрепленных за 300 станциями по всей Варшаве.
- Ожидается, что новый оператор системы будет поставлять стандартные городские велосипеды, которые должны быть удобны, оснащены багажником и большими колесами. Разумеется, они должны быть еще максимально прочными, чтобы выдерживать частое использование, а также "антивандальными", то есть с наименьшим количеством легко отвинчивающихся движущихся деталей.
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Новые цены на велосипеды Veturilo
Ряд нововведений требует пересмотра прейскуранта аренды городских двухколесных. Такое решение входит в компетенцию Варшавского Совета. Технически будет введен гибкий тариф со скидками для некоторых групп (это могут быть, например, студенты, медики, пенсионеры). Конкретные цифры пока не берутся называть.
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