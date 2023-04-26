Украинские дети в Чехии могут получить новый грант: как подать заявку
Источник:Visit Ukraine
В ближайшее время в Чешской Республике ожидается запуск нового гранта. Он будет направлен на помощь украинским беженцам, а именно – детям.
Новый грант для украинских детей в Чехии
Чешский Совет по делам детей и молодежи запускает грант в рамках проекта "Дарим кружки детям". Узнайте подробнее, как отправиться и кто может получить помощь.
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Грант для украинских семей направлен на поддержку организации праздников, активного досуга и школ на открытом воздухе.
Ожидается, что сумма выплат будет составлять 1000 крон. Эта помощь рассчитана на оплату летних, дневных и спортивных детских лагерей, школ на свежем воздухе и различных экскурсий.
На помощь могут рассчитывать семьи украинских беженцев с детьми в возрасте от 3 до 18 лет, которые проживают в Чехии на основании "Víza za účel strpenia" или "Víza za účel dočasné ochrany".
Как оформить помощь?
- Зарегистрироваться как абитуриент на платформе "Активный город";
- Выбрать курсы, доступные в вашем регионе;
- уточнить наличие свободных мест на выбранном курсе и обсудить прием ребенка;
- Оформить запрос на платформе;
- Прикрепить необходимые документы и выбрать организацию, в которую нужно перечислить денежные средства.
Обратите внимание, что подать заявку на получение нового гранта в Чехии можно до 15 мая 2023 года.