Wizz Air анонсировал 15 новых рейсов по странам Европы: куда можно полететь
Источник:Lowcostavia
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает 15 новых рейсов из разных городов Европы. Украинцам будут особенно интересны новые направления из Польши и Венгрии.
Новые рейсы Wizz Air по Европе
Из этих двух стран можно полететь на Мадейру, из Литвы во Францию, а из Румынии в Италию. Детальнее о новых направлениях – читайте в материале!
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Как сообщила пресс-служба Wizz Air, авиакомпания запустит рейсы, объединяющие Литву, Польшу, Румынию, Венгрию, Италию, Великобританию, Португалию, Иорданию, Марокко, Чехию, Эстонию и Египет.
Направление:
- Вильнюс – Гренобль
- Варшава – Мадейра
- Будапешт – Мадейра
- Клуж-Напока – Перуджа
- Бухарест – Анкона
- Венеция – Амман
- Лондон (Лутон) – Таллин
- Лондон (Лутон) – Прага
- Лондон (Лутон) – Шарм-эль-Шейх
- Лондон (Лутон) – Хургада
- Лондон (Гатвик) – Шарм-эль-Шейх
- Лондон (Гатвик) – Верона
- Лондон (Гатвик) – Гренобль
- Лондон (Гатвик) – Марракеш
- Лондон (Гатвик) – Агадир
Новые направления из Лондона / Фото Wizz Air
Большинство рейсов запустят 30 октября 2022 года и будут осуществлять их дважды в неделю. Каждый день будут летать из Лондона Гатвик в Марракеш, с 31 октября.
Уже с первого дня третьего месяца осени лоукостер выйдет на направление Лондон Лутон – Таллин – рейсы будут обслуживать три раза в неделю, а Лондон Лутон – Хургада – дважды.
Некоторые рейсы запустят в декабре 2022, а Вильнюс – Гренобль с 7 января 2023 года.
Wizz Air запускает 15 новых рейсов по Европе / Фото Wizz Air