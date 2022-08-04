Wizz Air анонсировал 15 новых рейсов по странам Европы: куда можно полететь

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает 15 новых рейсов из разных городов Европы. Украинцам будут особенно интересны новые направления из Польши и Венгрии.

Новые рейсы Wizz Air по Европе

Из этих двух стран можно полететь на Мадейру, из Литвы во Францию, а из Румынии в Италию. Детальнее о новых направлениях – читайте в материале!

Читайте также Названы лучшие авиакомпании мира 2022 года: кто возглавил "воздушный" рейтинг

Как сообщила пресс-служба Wizz Air, авиакомпания запустит рейсы, объединяющие Литву, Польшу, Румынию, Венгрию, Италию, Великобританию, Португалию, Иорданию, Марокко, Чехию, Эстонию и Египет.

Направление:

Вильнюс – Гренобль

Варшава – Мадейра

Будапешт – Мадейра

Клуж-Напока – Перуджа

Бухарест – Анкона

Венеция – Амман

Лондон (Лутон) – Таллин

Лондон (Лутон) – Прага

Лондон (Лутон) – Шарм-эль-Шейх

Лондон (Лутон) – Хургада

Лондон (Гатвик) – Шарм-эль-Шейх

Лондон (Гатвик) – Верона

Лондон (Гатвик) – Гренобль

Лондон (Гатвик) – Марракеш

Лондон (Гатвик) – Агадир



Новые направления из Лондона / Фото Wizz Air

Большинство рейсов запустят 30 октября 2022 года и будут осуществлять их дважды в неделю. Каждый день будут летать из Лондона Гатвик в Марракеш, с 31 октября.

Уже с первого дня третьего месяца осени лоукостер выйдет на направление Лондон Лутон – Таллин – рейсы будут обслуживать три раза в неделю, а Лондон Лутон – Хургада – дважды.

Некоторые рейсы запустят в декабре 2022, а Вильнюс – Гренобль с 7 января 2023 года.



Wizz Air запускает 15 новых рейсов по Европе / Фото Wizz Air