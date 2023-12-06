Pegasus запускает 3 новых рейса из Польши в Турцию: детали курортных направлений
Источник:Lowcost Avia
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines еще до конца текущего года планирует запустить три рейса. Новые направления преследуют цель соединить Турцию с Польшей.
Уже в конце декабря перевозчик станет обслуживать новые рейсы из Варшавы и Кракова в Анталию и Измир. Детали направлений – далее в материале!
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Новые рейсы из Варшавы и Кракова в Турцию от Pegasus:
- Краков – Анталия: с 31 декабря один раз в неделю в воскресенье;
- Варшава – Анталия: с 29 декабря один раз в неделю в пятницу;
- Варшава – Измир: с 30 декабря один раз в неделю в субботу;
Сейчас в сети авиакомпании Pegasus есть также прямые рейсы из Варшавы и Кракова в Анкару.
Pegasus запустит три новых рейса из Польши в Турцию / Скриншот с сайта Pegasus
Анонсирована цена на билеты от 59,99 доллара, но в продаже можно найти и более низкие цены – от 55 долларов в одну сторону.
Билеты можно купить на официальном сайте flypgs.com. Также рекомендуем пользоваться поисковым агрегатором типа kiwi.com.
Пример бронирования авиабилетов Измир – Варшава на 17 февраля 2024 года / Скриншот с сайта Pegasus
Ryanair запускает 16 новых рейсов в Дубровник
Ирландская авиакомпания Ryanair в апреле 2024 планирует расширить собственную сеть рейсов из Дубровника и добавить 16 новых рейсов между известным туристическим городом на побережье Адриатического моря и городами Европы. Откуда можно будет дешево путешествовать самолетом в Хорватию – читайте по ссылке!
Также лоукостер намерен открыть сезонную базу в Хорватии. Поскольку это одна из самых популярных среди туристов европейских стран, которая летом привлекает миллионы людей.