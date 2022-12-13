Airbnb вводит новые правила бронирования на Новый год: кто сможет арендовать жилье

Самый большой в мире сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb объявил о введении новых правил. Они относятся бронирования на Новый год.

Если раньше в новогоднюю ночь арендовать жилье мог каждый, то теперь это изменится. Некоторые категории гостей не смогут забронировать жилье в новогодний период на одну ночь в 11 странах мира.

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В 11 странах мира будут действовать усиленные правила и технологии, направленные на то, чтобы помочь остановить несанкционированные вечеринки в новогоднюю ночь. В частности, согласно новым ограничениям, в канун Нового года будет действовать запрет на бронирование на одну ночь целого списка домов для гостей без положительной истории аккаунта или без предварительных бронирований на платформе.

Также будут введены более строгие ограничения для тех же категорий гостей, которые будут пытаться забронировать жилье на две и три ночи неподалеку от постоянного места жительства.

Ограничения будут действовать в предновогодние выходные в следующих странах:

США (включая Пуэрто-Рико)

Канада

Бразилия

Австралия

Новая Зеландия

Франция

Испания

Великобритания

Ирландия

Португалия

Нидерланды

Как отмечают представители Airbnb, такие меры уже ранее принимались в восьми странах в тестовом режиме и имели положительные результаты, а 3 последние страны добавились в 2022-м.

По нашим оценкам, эти меры способствовали ежегодному глобальному падению количества инцидентов на вечеринках во время Нового года примерно на 56%, поскольку защита была впервые запущена в 2020 году.

– рассказали в компании.

Отмечается, что в прошлом году около 340 тысяч гостей во всем мире были заблокированы при попытках бронировать на Airbnb в период Нового года, в том числе более 120 тысяч гостей в США, более 34,5 тысячи гостей в Великобритании и почти 13 тысяч гостей в Австралии.

Напомним, ограничение в канун Нового года является дополнением к глобальному запрету на вечеринки Airbnb, который был введен в 2020 году и ограничивает сбор более 16 человек в арендованном помещении, а также все опасные вечеринки и мероприятия. Нарушителям грозит остановка или окончательное удаление с платформы.