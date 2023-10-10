Расширение ночной сети: новые роскошные поезда из Австрии соединят четыре страны ЕС

Австрийский железнодорожный оператор ÖBB недавно представил инновационный парк спальных поездов, отмечая значительный прогресс в сфере железнодорожных путешествий. Новые ночные поезда соединяют Вену с Германией, Италией и Нидерландами.

Первое пассажирское сообщение запланировано на декабрь этого года на линиях Вена – Гамбург и Инсбрук – Гамбург. Продажа билетов начнется 11 октября.

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ÖBB представил инновационные спальные поезда

В ответ на рост спроса на устойчивые и эффективные варианты путешествий был начат проект нового поезда. Цель амбициозной инициативы предоставить путешественникам привлекательную альтернативу самолетам, а также бензиновым и дизельным автомобилям.

ÖBB, государственный железнодорожный оператор, который может похвастаться разветвленной сетью по 20 железнодорожным маршрутам в Европе, стал первопроходцем в возрождении таких услуг. Имея самый большой парк спальных поездов на континенте, компания вынашивает амбициозные планы увеличить количество ночных путешественников с 1,5 миллиона до 3 миллионов к 2030 году.

Новые поезда с изящным и современным дизайном могут похвастаться множеством улучшенных удобств. Примечательно, что каждое двухместное купе теперь оборудовано своим туалетом и душем, что обеспечивает максимальное удобство и комфорт для пассажиров.

Новые поезда имеют современный дизайн и больше удобств.

Кроме того, для удовлетворения потребностей индивидуальных путешественников в эти современные поезда также были включены специальные отдельные купе.

Я до сих пор помню старые спальные вагоны, которые были темными — маленькое окошко, двухъярусные кровати и занавески,

– говорит 69-летняя пенсионерка Розмари, осматривая новый ночной поезд ÖBB.

По ее словам, по сравнению со старыми спальными поездами, "это чистая роскошь".

Детали о маршрутах

Немецкий производитель Siemens собирается пустить в эксплуатацию первый из 33 поездов в рамках крупных инвестиций на общую сумму 720 миллионов евро уже в декабре. Он соединит города Вена и Инсбрук в Австрии с шумным мегаполисом Гамбургом в Германии.

К 2028 году новые спальные поезда будут постепенно введены на другие маршруты в Австрии, Германии, Италии, Нидерландах и Швейцарии. Генеральный директор ÖBB Андреас Матте добавил, что Франции придется немного подождать, потому что для этого нужны новые разрешения от национального железнодорожного управления.

Индивидуальные капсулы в новых поездах / Фото ÖBB

В 2018 году в ÖBB заявили, что все их поезда работают на электроэнергии, произведенной исключительно с помощью гидроэнергии, солнечной и ветровой энергии, и назвали это новым для защиты климата в Австрии.