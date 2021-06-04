Новые карантинные ослабление в Польше: что позволят и когда

В ближайшее время в Польше снимут еще несколько эпидемиологических ограничений. Смягчение карантинных правил прежде всего касаются массовых мероприятий и общественного транспорта.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. Новые облегчения вступят в силу с воскресенья, 6 июня.

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Что позволят

С 6 июня в Польше будет разрешено организовывать ярмарки, конференции и выставки. При этом следует учитывать лимит участников. Так, 15 квадратных метров площади должно приходиться на 1 человека.

С аналогичным ограничением с 6 июня могут восстановить работу детские игровые центры.

Также с 6 июня на публичные мероприятия, свадьбы и другие семейные празднования можно будет пригласить больше гостей. Максимальное количество гостей не должно превышать 150 человек. Это без учета людей, которые прошли полную вакцинацию (то есть, получили одну дозу вакцины Johnson & Johnson или две порции других вакцин, разрешенных в стране). К этому времени максимальный лимит гостей на торжествах составлял 50 человек.



Среди прочего, с 6 июня общественному транспорту будет разрешено перевозить большее количество пассажиров. Занятыми смогут быть 75% всех мест (сидячих и стоячих).



Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский добавил, что на следующей неделе будет объявлено, какие санитарные ограничения будут действовать в стране в период с 25 июня по 31 августа 2021 года.

Напомним, что 3 июня 2021 года в Польше было зафиксировано 565 новых случаев заболевания COVID-19.

Полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 20,3% населения.

В Польше возобновят работу детские игровые площадки / Фото Pexels