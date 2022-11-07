В Германии изменили стоимость проезда в общественном транспорте: что нужно знать
Источник:Visit Ukraine
В летний период украинцы в Германии могли приобрести льготный билет за 9 евро. Его можно было использовать во всех видах транспорта в течение месяца.
Новые цены на проезд в Германии
Впрочем, недавно германские власти приняли новые правила и цены на стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь стоимость билета выросла на 40 евро.
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Проездные билеты по сниженному тарифу были льготными и такое спецпредложение закончилось в сентябре.
В настоящее время правительство Германии пришло к общему согласию и установило новую единую стоимость билета – 49 евро. Но есть и льготный билет для украинцев в Берлине. При наличии Berliner Pass его стоимость составляет 28,50 евро.
Билет стоимостью 49 евро будет действителен в течение месяца, но пассажиры смогут отменить подписку на проезд в любой момент. Такие билеты действуют на весь общественный транспорт, кроме скоростных поездов IC, ICE.
Когда цены вступят в действие
Как отмечается, обсуждение всех технических вопросов уже завершено, поэтому правительство планирует ввести новую стоимость общенационального билета уже с 1 января 2023 года.
Известно, что финансированием билетов за 49 евро будет заниматься федеральное правительство, выделяя на них 1,5 миллиарда евро в год. В то же время в Берлине считают такую стоимость слишком высокой, и намерены разработать свою стратегию для упрощения покупки билетов.