"Новая почта" открыла второе отделение в Литве: адрес и услуги

ООО "Новая почта", лидер экспресс-доставки в Украине, открыло второе почтовое отделение Nova Post в Литве. Речь идет о городе Каунасе.

Теперь украинцы, которые спасаются от войны в Каунасе, могут воспользоваться услугами Новая почта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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