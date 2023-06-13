В Германии ввели новую финансовую помощь для украинцев: как получить 9 000 гривен

Беженцы из Украины в Германии могут претендовать на получение нового пособия. Общая сумма денежной поддержки может достигать 9 000 гривен.

Для получения средств нужно выполнить некоторые условия. Узнайте подробнее, как податься на выплаты и что для этого необходимо.

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Кто может получить помощь и сколько?

Помощь направлена на всех украинцев, вынужденных покинуть свой дом из-за полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия 24 февраля 2022 года.

Основная цель нового вида финансовой поддержки – помочь беженцам найти работу и улучшить свою профессиональную квалификацию. Поэтому сейчас центры занятости будут выплачивать украинцам дополнительно 150 евро вместе с курсами повышения квалификации.

Если граждане Украины хотят участвовать в программах поддержки по поиску работы, им будут предоставлять еще 75 евро к выплатам. Так, общая сумма помощи составит 225 евро.

Другие виды помощи украинцам в Германии

Помимо финансовой помощи и курсов повышения квалификации, беженцы могут получить возможность получить профессиональное образование. В этом случае финансовая помощь предоставляется для обеспечения надлежащего уровня жизни граждан.

Профессиональную квалификацию можно улучшить и получить полное среднее образование в течение трех лет.

Как получить помощь от германского центра занятости?

в Германии не хватает рабочей силы. Поэтому государство закрывает эту потребность благодаря работникам из других стран. В их числе и украинцы. В каких отраслях в Германии острейший дефицит кадров и на какие вакансии стоит обратить внимание украинцам –

Все вышеперечисленные предложения требуют индивидуального обращения. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в ближайший центр занятости и получить консультацию по условиям оплаты дальнейшей профессиональной подготовки.

Помимо профессиональных достижений центры занятости также могут оплатить расходы на курсы немецкого языка.

Кстати, денежную помощь могут получить и трудоустроенные украинские беженцы, но с низким уровнем заработной платы.