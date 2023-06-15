Прогулка среди вершин деревьев: в Норвегии построили необычную дорожку

Уникальная прогулочная дорожка среди крон деревьев построена в норвежском городе Фюресдал. Она пролегает через огромный парк отдыха и заканчивается смотровой площадкой.

Необычный пешеходный маршрут находится в активном парке Hamaren. Деревянная платформа поднята на 15 метров над землей. Поэтому прогулка совершается между верхушками сосен.

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Прогулка на высоте

Проект реализовала архитектурная студия EFFEKT. Для этой уникальной дорожки продумали пологий наклон, чтобы сделать прогулку доступной для людей всех возрастов и физических возможностей. Ее несложно совершить на колесном кресле или с детской коляской. Также маршрут покорит велосипедистов.

Уникальная пешеходная дорожка на высоте 15 метров / Фото Effekt

Деревянная платформа шириной в два метра, но в зонах скопления людей она расширена. Это для того, чтобы все могли разминуться и не мешать друг другу наслаждаться природой.

Дорожка длиной в один километр завершается прекрасным видом – в конце прогулки посетителей ждет смотровая площадка. Она просторная – на 50 метров. Отсюда открывается бесподобный вид на природный ландшафт парка.

Прогулка среди сосновых крон в Норвегии: смотрите видео

Гармония с природой

Всю конструкцию изготовили из местной сосновой древесины, чтобы она гармонировала с окружающей средой и имела подходящий запах. Все элементы обрабатывали небольшой техникой или вручную и собирали на месте, чтобы не помешать природе.

Кстати, именно столица Норвегии – Осло –к 2030 году. Власти максимально увеличили усилия, чтобы добиться этой амбициозной цели. В Осло электричество и отопление уже давно покрываются за счет гидроэнергетики. Поэтому сейчас в городе сконцентрировались на том, чтобы заменить все дизельные автобусы электрическими.