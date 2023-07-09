Экстрим в Норвегии: самая высокая морская скала Европы открылась для туристов

Гора Хорнелен на западном побережье Норвегии открыта для любителей адреналина – теперь туристам можно на нее подниматься. Маршрут поражает красотой пейзажей, но надо иметь стальные нервы, когда смотришь вниз.

Гору Хорнелен по данным туристического совета Fjord Norway признали самой высокой морской скалой Европы. В июне для тех, кто не боится высоты, открыли новый маршрут на вершину через феррату (железный защищенный маршрут для скалолазания).

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Красота и адреналин

Поход на гору длится около 4 часов. Железная тропа пролегает на высоте 860 метров над водой. Специальный маршрут 9 лет разрабатывал профессиональный альпинист Рогир ван Оорсхот. Он и сопровождал первые группы скалолазов.

Всплеск адреналина, когда смотришь вниз и между своими ботинками видишь корабли в фьорде, проплывающие на расстоянии 2 000 футов под тобой, не имеет себе равных,

– поделился впечатлениями ван Оорсхот.

Восхождение на гору по железной феррате / Фото с инстаграма hornelenviaferrata

Во время восхождения вы увидите замечательные заснеженные горные пейзажи, синюю воду фьордов и величественные скалы. Лучшее время, чтобы подняться на гору Хорнелен – весна, лето и ранняя осень. Зимой здесь слишком холодно и довольно опасно, ведь рано темнеет. Сам поход достаточно сложен, поэтому стоит решаться на него, если у вас есть опыт и физическая подготовка.

Подъем на Хорнелен: смотрите видео туристов

На протяжении всего подъема есть доступ к питьевой воде. Автор маршрута просит всех смельчаков не забывать о страховке и предоставляет два карабина, пояс безопасности и шлем для каждого скалолаза.

Раньше вершина Хорнелен была ориентиром для морской навигации. Также ходят легенды, что в древности там собирались ведьмы.