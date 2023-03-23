Жители города раскритиковали: Нью-Йорк сменил лого впервые с 1970-х

Слоган "Я люблю Нью-Йорк" был придуман в 1977 году дизайнером, основателем журнала New York Magazine Милтоном Глейзером. Тогда штат переживал глубокий экономический кризис и рекламная кампания "I♥NY" помогла его побороть.

Она рассказывала о природе и культуре штата Нью-Йорк – от Ниагарского водопада до Бродвея – и продвигала туризм в регионе. Сейчас лого решили несколько изменить.

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"We NYC": что нужно знать

Теперь "Я люблю Нью-Йорк" заменят на "Мы любим Нью-Йорк". Компанию создал дизайнер и артдиректор Грэм Клиффорд. В новом логотипе появилась буква "С": теперь он ориентируется не на весь штат, а именно на New York City.

Мы хотели, чтобы новый логотип ссылался на оригинальный знак, но подталкивал его в другом направлении,

– сказал художник.

Он также сообщил, что новый шрифт вдохновлен теми, которые используются в нью-йоркском метро: "Система метро – это вены или бьющееся сердце города".

Так выглядит новый логотип / Фото Palasatka

Как говорит сайт новой концепции, это не просто логотип, а целая кампания, которая будет включать в себя:

рекламу,

акцию по уборке города,

возможности для волонтеров,

празднование Дня Земли,

специальный Instagram-аккаунт,

конкурс для музыкантов и т.д.



Нью-Йорк сменил лого впервые с 1970-х / Фото Palasatka

Горожане недовольны таким изменением

Новый дизайн вызвал бурное обсуждение в соцсетях: хотя кампания призвана была объединить всех жителей этого шумного мегаполиса, пока они объединились лишь в том, что логотип им не нравится.

В Twitter его называют "вульгарным", "непростительно плохим во всем" и даже "оскорблением этого большого города".

Мы любим критиков, даже если им не нравится наш логотип. Мы запустили кампанию об оптимизме и гражданском действии, о которой заговорил весь город. Теперь, когда привлекли внимание, пора принимать меры,

– отреагировали на критику создатели кампании.

К слову, журнал New York Magazine также заявил: "Новый рекламный логотип Нью-Йорка – отстой".