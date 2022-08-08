Германия вводит новые правила пребывания для украинцев: что изменится с 1 сентября

Власти Германии опубликовали изменения к правилам пребывания украинских беженцев. Новые правила начнут действовать с 1 сентября.

Германия вводит новые правила пребывания для украинцев

Согласно нововведениям, с первого месяца осени Германия приступит к учету безвизовых дней пребывания на территории страны. Об этом сообщили власти ФРГ.

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Сообщается, что до 31 августа украинцам разрешено находиться в Германии, независимо от использования безвиза или депортации. Впрочем, те, кто на момент 1 сентября будут иметь исчерпан безвиз, должны будут либо покинуть страну на 90 дней, либо иметь регистрацию временной защиты, чтобы продолжать пребывать в Германии легально.

То есть, если пребывание лица безвиз в Германии истекает до 31 августа или в этот день, оно должно оформить временную защиту в Германии до 1 сентября. Украинцы, безвизовое пребывание которых в Германии закончится в промежутке с 1 сентября по 1 декабря, тоже должны подать заявку на регистрацию.

Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию должно быть упрощено и без бюрократии. В то же время нужно быть зарегистрированным сразу после въезда в Германию, например, при подаче заявки на вид на жительство в иммиграционных органах,

— говорится в документе.

Так, пребывание в Германии должно быть возможно для всех пострадавших только в течение 90 дней без вида на жительство.

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