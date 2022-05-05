"Никогда снова?": в Берлине появились проницательные муралы в поддержку Украины
5 мая 2022 , 17:07Читати новину українською
Источник:твиттер The Village Україна
Сопротивление Украины российской агрессии поражает весь мир. Цвета нашего флага появляются не только на экранах телевизоров, но и на стенах разных стран.
Муралы в поддержку Украины появляются по всему миру. Один из таких есть и в Берлине.
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Его авторами являются четыре художницы, три из которых – украинки из Донбасса:
- Сомари (Северодонецк, Харьков, Киев)
- Фабифа (Берлин)
- Ольга Сабадин (Константиновка, Киев)
- Анна Статива (Краматорск)
Муралы в поддержку Украины в разных странах:
- В Париже – современная версия картины "Свобода, ведущая народ".
- В Риге нарисовали трогательную стенопись с объятиями.
- В Праге – девочка, которая защищает себя украинским флагом.
- В Лос-Анджелесе – Уилл Смит дает пощечину Путину.
- А в Литве – солдата, обнимающего свою любимую.
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