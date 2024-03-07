Сумма – существенная: одна из стран ЕС может заставить беженцев платить

Украинцев, которые нашли в Нидерландах работу, могут заставить выплачивать ежемесячный взнос. Речь идет о сумме в размере до 350 евро

Отмечают, что 105 евро из этой суммы будут тратить как оплату за воду, газ, а также – электроэнергию. Кроме того, 242 евро направят на нужды людей, которые не получают деньги на продукты по месту жительства.

Обратите внимание Часть украинских беженцев больше не имеют права на защиту в Нидерландах: кого это касается

Эрик Ван дер Бург – госсекретарь Нидерландов – отметил, что выбирает "простую и справедливую модель". Кроме того, ранее говорилось, что украинцы, которые имеют работу, будут платить за жилье в Нидерландах.

Власти Нидерландов отмечает: уже более 50% украинских беженцев нашли работу на территории страны.

Украинцы, которые здесь работают, должны сделать свой вклад в собственное жилье,

– говорится в сообщении.

В Нидерландах закрыли центральный пункт приема беженцев

В конце февраля 2024 года в Нидерландах закрыли центральный пункт приема украинцев. Он был расположен в городе Утрехт. Это произошло неожиданно, на фоне критического переполнения беженцами. В ночь на 26 февраля в пункте приема ночевали более 150 беженцев. Хотя он ориентирован только на 140 человек. Это вызвало ряд проблем. А уже на следующий день в пункте приема беженцев объявили о временном закрытии.