Посреди пляжа: в Нидерландах открыли уникальную станцию метро – пейзажные фото
Источник:RailTech.com
В Роттердаме запустили метро до новой станции, расположенной прямо на пляже Гук-ван-Холланд. Она всего в 40 метрах от воды.
В Нидерландах открыли станцию метро прямо на пляже
Новая Ветка метро "Hoekse lijn" ранее была железнодорожным сообщением между Роттердамом и пляжем Гук-ван-Холланд. За последние годы путь превратили в линию метро.
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Работы по переоборудованию линии начались еще в 2017 году, однако проект оказался финансово затратным, поэтому затянулся на годы. Впрочем, сейчас все неудобства туристам позади, а лето впереди.
Так выглядит станция / Фото с инстаграмма @projecthoekselijn
Мы вложили в проект значительные средства, и теперь мы имеем первое метро в Европе, которое спускается прямо к пляжу. Это уникально, это огромная победа,
– сказал представитель муниципалитета Винсент Карреманс.
Архитекторы учли климатические особенности – песок, ветер, соль и морскую воду. По их словам, все это не должно навредить станции.
В Нидерландах прямо на пляже открыли уникальную станцию метро / Фото RailTech.com