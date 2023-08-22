Полька пыталась перевезти любимого украинца через границу: как она его спрятала

Гражданка Польши решилась на эту авантюру из-за любви. Но план пары провалился.

Западное региональное управление Госпогранслужбы сообщило об интересном инциденте на пункте пропуска "Смильница". Женщина пыталась незаконно вывезти своего парня из Украины в Польшу. Она спрятала его в машине.

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Необычная контрабанда

32-летний гражданин Украины был обнаружен в салоне легковушки. Он скрывался за передними сиденьями, бережно прикрытый одеялом. Но эта операция полностью провалилась, потому что мужчину быстро заметили львовские таможенники. Полька пыталась незаконно вывезти своего любимого за границу, ведь он подпадает под ограничения выезда из Украины.



Мужчину в машине заметили таможенники / Фото из фейсбука Западного управления ГПСУ

За попытку незаконного пересечения границы нарушителя привлекут к административной ответственности. А вот в действиях женщины есть признаки уголовного преступления. В частности, она нарушила статью 332 Уголовного Кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу". Об этом сообщили в Нацполицию.

Украинцев в последнее время часто штрафуют на границе

Летом украинцев несколько раз наказывали на огромные суммы при пересечении польской границы. Чего только стоят последние случаи, когда двое украинцев должны были заплатить штраф в 56 000 злотых в сумме. И женщина, и мужчина незаконно провозили незадекларированные наличные деньги.

Эти два инцидента были зафиксированы в пунктах пропуска в Долгобычеве и Зосине. У украинца нашли 80 000 долларов наличными. Мужчина пытался провезти деньги тайком и даже не думал их декларировать, за что поплатился штрафом в 16 000 злотых.

Но еще больше поразила женщина, желающая контрабандой провезти огромную сумму – 166 000 долларов, 8 800 евро и 5 600 гривен. Незадекларированную валюту она спрятала в подушку и детское кресло. За такое нарушение женщина получила штраф в размере 40 000 злотых. Сумму изъяли прямо на месте.

Наличные деньги через украинско-польскую границу можно провозить суммой до 10 тысяч евро или в эквиваленте в другой валюте.