Неофициальная работа в Польше: где работают нелегалы ​​и как их разоблачают

Нелегальная работа за границей несет множество рисков. Люди могут стать жертвами мошенников или получить депортацию. Однако многие украинцы до сих пор соглашаются на незаконные условия труда.

Иногда риски получить немалый штраф и пятилетний запрет на въезд на территорию иностранной страны все равно не останавливают трудовых мигрантов делать опасный выбор. Вице-президент агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская рассказала, кого из работников считают нелегалами, как их выявляют и чем это действительно грозит.

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Польша стремится полностью легализовать свой рынок труда

Польша с удовольствием предлагает вакансии работы гражданам Украины. Однако такое сотрудничество должно происходить с учетом законодательных норм. Это важно, поскольку легальный труд предполагает регулярные поступления в казну и снижение количества правонарушений в сфере труда.

За нелегальную работу в Польше предусмотрены серьезные наказания как для работодателя, так и для трудового мигранта, который легкомысленно согласился работать без официального трудоустройства.

По словам Каролины Шлешинской, нелегалами в Польше считают таких работников:

у которых нет оснований для пребывания в Польше (визы или карты побыту);

у которых отсутствует разрешение на работу;

которые работают на другой работе, чем указано в приглашении или на других условиях (другая должность, адрес предприятия).

В этом году Национальная инспекция труда Польши (PIP) будет особенно внимательно следить за работодателями, нанимающими иностранцев. Проверки на предприятиях, где работают украинцы, белорусы и другие иностранцы, приоритетны для инспекции,

– сообщает эксперт.

Где работают нелегалы ​​и как их обнаруживают

Украинцы закрывают глаза на все риски, потому что за нелегальную работу им обещают гораздо большие деньги. Бывает и такое, что недобросовестное агентство по трудоустройству до конца не объясняет человеку всех нюансов, скрывает информацию о неофициальном труде.

Каролина Шлешинская отмечает, что чаще всего случаи нелегальной работы в Польше наблюдаются в следующих отраслях:

строительство;

транспорт;

складская деятельность;

гастрономия.

Разоблачить неофициального работника могут еще на въезде в Польшу. Там проходит первая проверка. Пограничники проверяют в базах данных следующую информацию:

активность приглашения на работу;

не выдано ли приглашение фиктивной фирмой;

не был ли иностранец ранее уличен в нелегальном пребывании в стране или нелегальном трудоустройстве;

нет ли у трудового мигранта запрета на въезд в страну.

Если выявляют поддельное приглашение на работу, предупреждает эксперт, то передают этот факт на рассмотрение полиции. За этим, как правило, следует запрет на въезд в страну.

Кроме того, нелегальный работник может быть обнаружен, например, после того, как тот нарушит правила дорожного движения или во время проверок работников на предприятии. Поэтому шансы, что человека "рассекретят", очень велики.

Если инспекторы труда придут с проверкой и установят, что на фирме работает нелегал, то откроют административное дело как против самого работника, так и против его работодателя. Нелегалу выпишут штраф в размере минимум 1 тысяча злотых и депортируют из Польши.

Следовательно, эксперты по трудоустройству за рубежом настойчиво советуют мигрантам не подвергать себя опасности нелегальным трудом.

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