В Германии открылся образовательный хаб для беженцев из Украины: что предлагают

В Германии нашли временное убежище немало украинских беженцев. В течение всего времени пребывания в стране они пытаются освоиться и воспользоваться дополнительными предложениями, которые им предлагают.

Так, в немецком Лейпциге начал работу украинский хаб. В нем предлагают множество образовательных возможностей беженцам из Украины.

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В образовательном хабе Германии ждут украинцев:

обучение по украинской программе;

овладение IT-профессиями и самыми востребованными навыками на рынке труда (soft skills);

обучение украинскому, немецкому и английскому языкам;

определение профессии в соответствии с собственными способностями с помощью искусственного интеллекта;

узнать особенности проживания и культуры в Германии;

содействие в трудоустройстве;

экскурсии и другие культурные мероприятия для содержательного отдыха.

Где узнать детали:

Официальный сайт хаба в Германии;

Сайт сети образовательных хабов для украинцев за границей;

Координатор заведения на территории Германии Антонина Ващук – v.antonina.v@ukr.net.

Все занятия и мероприятия в рамках этого образовательного хаба в Германии бесплатные.

Эти учреждения дают детям продолжать образование по привычной программе, а взрослым – получать знания, необходимые для дальнейшей самореализации,

– подчеркивает министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

Заметим, что кроме Украины и Германии, инициативу поддержали также Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Великобритания и Швейцария.