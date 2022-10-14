В Германии открылся образовательный хаб для беженцев из Украины: что предлагают
Источник:Visit Ukraine
В Германии нашли временное убежище немало украинских беженцев. В течение всего времени пребывания в стране они пытаются освоиться и воспользоваться дополнительными предложениями, которые им предлагают.
Так, в немецком Лейпциге начал работу украинский хаб. В нем предлагают множество образовательных возможностей беженцам из Украины.
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В образовательном хабе Германии ждут украинцев:
- обучение по украинской программе;
- овладение IT-профессиями и самыми востребованными навыками на рынке труда (soft skills);
- обучение украинскому, немецкому и английскому языкам;
- определение профессии в соответствии с собственными способностями с помощью искусственного интеллекта;
- узнать особенности проживания и культуры в Германии;
- содействие в трудоустройстве;
- экскурсии и другие культурные мероприятия для содержательного отдыха.
Где узнать детали:
- Официальный сайт хаба в Германии;
- Сайт сети образовательных хабов для украинцев за границей;
- Координатор заведения на территории Германии Антонина Ващук – v.antonina.v@ukr.net.
Эти учреждения дают детям продолжать образование по привычной программе, а взрослым – получать знания, необходимые для дальнейшей самореализации,
– подчеркивает министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.
Заметим, что кроме Украины и Германии, инициативу поддержали также Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Великобритания и Швейцария.