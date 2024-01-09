Транспортный коллапс: в Германии начались масштабные забастовки на дорогах

В понедельник, 8 января, в Германии начались масштабные забастовки, которые могут привести к транспортному коллапсу. Фермеры начали перекрывать дороги и автомагистрали по всей стране.

Немецкие водители предупреждают о невозможности движения, а часть детей не смогла попасть в школы. Ассоциация фермеров организовала масштабную акцию протеста, которая продлится до 15 января, завершившись митингом в столице страны Берлине.

Читайте также В двух польских городах вводится бесплатный проезд в общественном транспорте

Немецкие фермеры начали масштабную акцию протеста

Фермеры не согласны с аграрной политикой правительства. В частности, они будут протестовать против планируемой отмены дизельного горючего для сельского хозяйства и транспортного налога.

Масштабная забастовка чревата транспортным коллапсом во многих местах страны. Протестующие обещают перекрыть важные улицы в городах и даже некоторые автобаны. Планируется также блокировка площадок перед супермаркетами и АЗС.

Уважаемые фермеры, запомните на следующей неделе: мы проводим мирные демонстрации и участвуем только в зарегистрированных и утвержденных демонстрациях, митингах и акциях,

– говорится в сообщении ассоциации в соцсети Х.

В настоящее время во всех 16 федеральных землях собираются фермеры со своей техникой:

В Мюнхене полиция сопровождает 5 500 тракторов, которые едут в центр города.

У Бранденбургских ворот в Берлине уже собралось 450 тракторов, техника еще будет прибывать.

Во многих городах перекрыты въезды в районы, водители предупреждают о невозможности движения, часть детей не смогли попасть в школы.

15 января в столице Германии запланирована "большая демонстрация".

В Германии начались масштабные забастовки на дорогах / Фото Annette Riedl / DPA

Введут экстренное расписание

Заметим, что с 10 января проблема с транспортом в Германии усугубится. Машинисты профсоюза GDL объявили о трехдневной забастовке на пассажирском транспорте до 18:00 13 января. Это существенно ограничит движение поездов по всей стране.

В Deutsche Bahn подготовят на время забастовки экстренное расписание, которое обеспечит лишь очень ограниченное количество поездов на междугородных, региональных и S-Bahn маршрутах. Пассажиров призвали отложить запланированные поездки во время стачки со среды на пятницу.

Кроме того, немецкий профсоюз машинистов объявил "бессрочную забастовку‎" на 2024 год. Поэтому Германию могут ожидать значительные сбои с железнодорожным транспортом.