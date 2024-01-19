Страна ЕС попросила некоторых беженцев из Украины уехать весной: о ком идет речь

Части беженцев от войны в Украине разрешили остаться в Нидерландах только до весны. Это касается тех, кто не имеет украинского гражданства.

В Нидерландах лицам, не имеющим украинского паспорта, но выехавшим из Украины из-за полномасштабного вторжения, разрешили оставаться до 4 марта 2024 года. Что ждет граждан третьих стран, получивших убежище в Нидерландах — читайте дальше.

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Беженцы из третьих стран, прибывшие из Украины

Для беженцев, прибывших из Украины, но не имеющих украинского гражданства, хотели отменить временную защиту еще в сентябре 2023 года. Но отложили это решение.

В Нидерланды переехало около 2 900 человек, временно находившихся на территории Украины во время вторжения России. Большинство из них здесь учились или работали. Среди этих беженцев больше всего студентов из Нигерии, Марокко, Танзании и Индии.

Суд отменил предыдущее решение нидерландского министра юстиции Эрика ван дер Бурга о лишении прав на жительство и льгот для беженцев, не имеющих украинского гражданства. Чиновник выдал его в сентябре прошлого года. Теперь министр должен вернуться к предыдущим инструкциям, которые предоставляли людям, проживавшим в Украине по виду на жительство, те же права, что и украинским гражданам в Нидерландах.

Кто именно должен уехать из Нидерландов

После февраля 2022 года правительство Нидерландов приняло беженцев из Украины (даже без украинского паспорта) и предложило им специальный статус. Он предоставлял немедленный доступ к работе, здравоохранению и образованию. Также беженцы получили жилье в муниципальных приютах.

Но в июле 2023 года министр юстиции отменил эту поддержку из-за опасений, что это может сделать Нидерланды слишком привлекательными для беженцев из третьих стран. Государственный совет в своем решении постановил, что не было никаких правовых оснований для того, чтобы министр перенес дату окончания их прав на сентябрь 2023 года.

Евросоюз решил продлить защиту для украинцев и иностранцев с постоянным видом на жительство в Украине до 4 марта 2025 года. Но это не касается людей с временными видами на жительство в Украине. Именно этим беженцам придется вернуться в Украину или в страну своего происхождения после 4 марта 2024 года. Также им предлагают альтернативу – подать заявление о предоставлении убежища (международной защиты) через обычную систему.

Украинцев в Нидерландах стало больше

К концу осени в Нидерландах значительно выросло количество украинцев, ищущих временной защиты. Значительная часть этих беженцев уже проживала в других европейских странах. Из-за большого потока переселенцев в приютах уже давно не хватает мест.

Украинцев в Нидерландах призвали уехать из приютов и начать арендовать жилье. С такой просьбой к беженцам обратилось Министерство юстиции страны. Приюты для экстренного размещения в государстве заполнены почти полностью – на 99,3%. В настоящее время в Нидерландах проживает более 100 тысяч украинцев и 83 тысячи из них поселились в государственных приютах. Поэтому власти Нидерландов не могут расселить только что прибывших беженцев.